綠營自推北市長人選 網友點名這位民進黨大咖會被害慘

圖左蔡英文總統、圖右台北市長柯文哲。(本報資料照)

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中時電子報

到底民進黨禮不禮讓台北市長柯文哲還是未知數，但黨內不斷傳出希望能提自家人。連名嘴、估票王姚立明也認為若民進黨推人選，將成藍、綠和白三強鼎立。但PTT網友也直言，民進黨找來蘇貞昌出戰新北市，就是希望他能當火車頭，帶領其他參選人打年底選戰，但民進黨若真推人選北市，那台北市可就精彩了，到時全台媒體鐵定聚焦北市，母雞的蘇貞昌少了關注，有很大機會被邊緣化，曝光也會很低，這樣要如何拉抬自己人。

有網友認為民進黨自推北市長人選應該底定了，理由很簡單，撕破臉撕成這樣，如果民進黨推舉柯文哲，不相信那些民進黨北市議員參選人，會丟臉的黏著柯文哲當母雞。

但另一網友認為，民進黨高層及選對會目前正被一群柯黑挾持，本來找了電火球蘇貞昌出來戰新北市，就是希望他當火車頭，當母雞帶領其他參選人打年底選戰，現在可好啦，被逼得有可能推人來選台北市，如果台北真的有三咖，那就精彩啦！

因為到時候全台記者鎂光燈鐵定聚焦台北市，蘇貞昌身為火車頭，少了媒體的關注，有很大的機會被媒體邊緣，當曝光度降低，話題沒被放送出去，網路討論沒有起來，熱度就上不來，這樣要如何拉抬自己及其他人的士氣跟曝光度。

網友說道民進黨應把焦點放在人口最多，重中之重的新北市，所有話題的製造，議題的引導，都從新北市出發，全力衝刺新北，畢竟新北真的很有機會贏，當越接近投票，蘇侯民調拉近，士氣很容易就上來，這股氣一定會一路影響全台。

(中時電子報)

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