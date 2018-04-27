蔡英文5＋2產業創新之旅 首訪亞航盛讚要打國際盃

蔡英文27日起啟動5加2產業創新系列行程，排定第一個考察行程是國防產業，上午視察亞洲航空公司。(曹婷婷攝)

友善列印
中時
蔡英文27日起啟動5加2產業創新系列行程，排定第一個考察行程是國防產業，上午視察亞洲航空公司。(曹婷婷攝)
蔡英文與亞航全體員工一起比讚合影。(曹婷婷攝)
楊凱婷演講被蔡英文趣稱，講得比我還好。(曹婷婷攝)

總統蔡英文在執政滿2周年前夕，今天啟動「5+2產業創新系列行程」，首站前往台南視察亞洲航空公司，她致詞4度強調國機國造是既定政策、不會改變，航空產業不只要在內需市場站穩腳步，還要打國際盃，「我們有信心、也有決心。」

蔡英文27日起啟動5加2產業創新系列行程，排定第一個考察行程是國防產業，上午視察亞洲航空公司，她強調，國防除了攸關國家安全，也是經濟內需的重要來源，國機國造是領航政策。

亞航推派新進員工、30歲出頭楊凱婷代表致詞，畢業於成功大學的她，畢業後回到家鄉台北求職，偶然得知亞洲航空徵才訊息，難忘過去在台南求學生活的美好回憶，加上看好亞航潛力，專程從台北南下求職、生活。

清秀的楊凱婷演講俐落口條還讓蔡英文趣稱「凱婷的演講，講得比我還好。」引來全場一陣大笑。

蔡英文說，亞航營運其中有7成來自政府、國軍維修，政府會全力扶助亞航，未來不僅要國機國造，還要能維修自己的飛機與新南向合作維修他國的飛機，也希望替5加2產業帶來更多工作機會。創新系列行程」，首站前往台南視察亞洲航空公司，她致詞4度強調國機國造是既定政策、不會改變，航空產業不只要在內需市場站穩腳步，還要打國際盃，「我們有信心、也有決心。」

蔡英文27日起啟動5加2產業創新系列行程，第一個行程是國防產業，上午視察亞洲航空公司，她強調，國防除了攸關國家安全，也是經濟內需的重要來源，國機國造是領航政策。

亞航推派新進員工、30歲出頭楊凱婷代表致詞，畢業於成功大學的她，畢業後回到家鄉台北求職，偶然得知亞洲航空徵才訊息，難忘過去在台南求學生活的美好回憶，加上看好亞航潛力，專程從台北南下求職、生活。

清秀的楊凱婷演講俐落口條還讓蔡英文趣稱「凱婷的演講，講得比我還好。」引來全場一陣大笑。

蔡英文說，亞航營運其中有7成來自政府、國軍維修，政府會全力扶助亞航，未來不僅要國機國造，還要能維修自己的飛機與新南向合作維修他國的飛機，也希望替5加2產業帶來更多工作機會。

(中時 )

綠營自推北市長人選 網友點名這… 陳菊坐鎮 民進黨團同意支持政院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。