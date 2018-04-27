蔡英文5＋2產業創新之旅 首訪亞航盛讚要打國際盃

2018年04月27日 14:15 中時 曹婷婷

蔡英文27日起啟動5加2產業創新系列行程，排定第一個考察行程是國防產業，上午視察亞洲航空公司。(曹婷婷攝)

蔡英文與亞航全體員工一起比讚合影。(曹婷婷攝)

楊凱婷演講被蔡英文趣稱，講得比我還好。(曹婷婷攝)

總統蔡英文在執政滿2周年前夕，今天啟動「5+2產業創新系列行程」，首站前往台南視察亞洲航空公司，她致詞4度強調國機國造是既定政策、不會改變，航空產業不只要在內需市場站穩腳步，還要打國際盃，「我們有信心、也有決心。」

蔡英文27日起啟動5加2產業創新系列行程，排定第一個考察行程是國防產業，上午視察亞洲航空公司，她強調，國防除了攸關國家安全，也是經濟內需的重要來源，國機國造是領航政策。

亞航推派新進員工、30歲出頭楊凱婷代表致詞，畢業於成功大學的她，畢業後回到家鄉台北求職，偶然得知亞洲航空徵才訊息，難忘過去在台南求學生活的美好回憶，加上看好亞航潛力，專程從台北南下求職、生活。

清秀的楊凱婷演講俐落口條還讓蔡英文趣稱「凱婷的演講，講得比我還好。」引來全場一陣大笑。

蔡英文說，亞航營運其中有7成來自政府、國軍維修，政府會全力扶助亞航，未來不僅要國機國造，還要能維修自己的飛機與新南向合作維修他國的飛機，也希望替5加2產業帶來更多工作機會。創新系列行程」，首站前往台南視察亞洲航空公司，她致詞4度強調國機國造是既定政策、不會改變，航空產業不只要在內需市場站穩腳步，還要打國際盃，「我們有信心、也有決心。」

蔡英文27日起啟動5加2產業創新系列行程，第一個行程是國防產業，上午視察亞洲航空公司，她強調，國防除了攸關國家安全，也是經濟內需的重要來源，國機國造是領航政策。

亞航推派新進員工、30歲出頭楊凱婷代表致詞，畢業於成功大學的她，畢業後回到家鄉台北求職，偶然得知亞洲航空徵才訊息，難忘過去在台南求學生活的美好回憶，加上看好亞航潛力，專程從台北南下求職、生活。

清秀的楊凱婷演講俐落口條還讓蔡英文趣稱「凱婷的演講，講得比我還好。」引來全場一陣大笑。

蔡英文說，亞航營運其中有7成來自政府、國軍維修，政府會全力扶助亞航，未來不僅要國機國造，還要能維修自己的飛機與新南向合作維修他國的飛機，也希望替5加2產業帶來更多工作機會。

(中時 )