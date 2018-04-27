如此軍紀！大頭兵打靶不甩五道命令 下場悲劇了

2018年04月27日 14:10 中時 王己由

吳姓男子去年入伍服役，到靶場進行射擊訓練時，消極不領槍，值星官多次點呼才出列領槍，但拿到步槍又不依規定持槍，副連長下命令「把槍持好」，吳竟把槍橫放在肚子上，不甩長官五道命令，案經憲兵隊移送檢方偵查起訴，台北地院審理認為，吳男拒絕服從軍事命令，枉顧軍紀常綱，依違反陸海空軍刑法「違抗命令」罪判刑4月，可易科罰金。

判決指出，去年2月8日入伍服役的吳姓男子，在台中成功嶺營區的陸軍部隊擔任二兵，同年3月2日上午8 時40分，全連到營區靶場進行射擊訓練，吳經值星官多次點呼才出列領槍，但領槍後又不依值星官指令將槍持好。

鄭姓副連長接獲通報，先下達：「把槍持好」、「回到座位、站好」兩道軍事命令，吳卻四處張望，還把步槍橫拿置放腹部。鄭再下「把槍交給鄰兵，並坐到位置上」第三道命令，但吳仍不為所動，不依副連長下達的軍事命令，鄭再下令：「如果不交槍給鄰兵，那我就自己拿槍了」，吳還是不理會。

鄭被迫下了「把槍交給我」的第五道軍事命令，並出手要拿走吳的步槍，但吳堅持不放手，拒絕交槍。過程中，吳同梯的蔡姓等3名士兵協助副連長拿下吳手上步槍，吳竟右手揮拳擊中蔡的左眼。對於鄭的不服從長官軍事命令行為，連上送交憲兵隊偵辦，移送檢方偵查起訴。

北院審理後，法官認為吳消極未依副連長口頭命令交還槍枝，觸犯陸海空軍刑法抗命罪，本於軍中倫理，服從階級領導，才能發揮國軍戰力，吳無視軍中紀律，就副連長於「實彈射擊」訓練課目，所下達把槍持好等五道軍事命令，置若罔聞、拒絕服從，枉顧軍紀常綱，減損幹部對部隊的領導威信，嚴重危害軍事安全，本應重懲以彰軍紀，但考量吳坦承犯行，一時思慮欠周才犯法，依法判刑4月，可易科罰金12萬。本案可上訴。 蔡姓士兵受傷部分，因蔡撤告，吳獲判公訴不受理。

(中時 )