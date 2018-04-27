如此軍紀！大頭兵打靶不甩五道命令 下場悲劇了

示意圖與本新聞無關。（圖／國防部發言人臉書）

友善列印
中時

吳姓男子去年入伍服役，到靶場進行射擊訓練時，消極不領槍，值星官多次點呼才出列領槍，但拿到步槍又不依規定持槍，副連長下命令「把槍持好」，吳竟把槍橫放在肚子上，不甩長官五道命令，案經憲兵隊移送檢方偵查起訴，台北地院審理認為，吳男拒絕服從軍事命令，枉顧軍紀常綱，依違反陸海空軍刑法「違抗命令」罪判刑4月，可易科罰金。

判決指出，去年2月8日入伍服役的吳姓男子，在台中成功嶺營區的陸軍部隊擔任二兵，同年3月2日上午8 時40分，全連到營區靶場進行射擊訓練，吳經值星官多次點呼才出列領槍，但領槍後又不依值星官指令將槍持好。

鄭姓副連長接獲通報，先下達：「把槍持好」、「回到座位、站好」兩道軍事命令，吳卻四處張望，還把步槍橫拿置放腹部。鄭再下「把槍交給鄰兵，並坐到位置上」第三道命令，但吳仍不為所動，不依副連長下達的軍事命令，鄭再下令：「如果不交槍給鄰兵，那我就自己拿槍了」，吳還是不理會。

鄭被迫下了「把槍交給我」的第五道軍事命令，並出手要拿走吳的步槍，但吳堅持不放手，拒絕交槍。過程中，吳同梯的蔡姓等3名士兵協助副連長拿下吳手上步槍，吳竟右手揮拳擊中蔡的左眼。對於鄭的不服從長官軍事命令行為，連上送交憲兵隊偵辦，移送檢方偵查起訴。

北院審理後，法官認為吳消極未依副連長口頭命令交還槍枝，觸犯陸海空軍刑法抗命罪，本於軍中倫理，服從階級領導，才能發揮國軍戰力，吳無視軍中紀律，就副連長於「實彈射擊」訓練課目，所下達把槍持好等五道軍事命令，置若罔聞、拒絕服從，枉顧軍紀常綱，減損幹部對部隊的領導威信，嚴重危害軍事安全，本應重懲以彰軍紀，但考量吳坦承犯行，一時思慮欠周才犯法，依法判刑4月，可易科罰金12萬。本案可上訴。 蔡姓士兵受傷部分，因蔡撤告，吳獲判公訴不受理。

(中時 )

船廠起錨機遭竊 警30分鐘破案逮… 向頂新購食用油未付錢 法院判味…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。