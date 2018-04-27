從前兩次兩韓峰會再到「文金會」 北韓為何要和談？

2018年04月27日 14:19 中時 王嘉源

《日本經濟新聞》27日報導說，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩，27日在位於南北軍事分界線的板門店舉行會談，此次是2000年、2007年之後，韓朝首腦第三次舉行會談。從過去兩次南北首腦會談來看「文金會」，北韓同意對話的背景有幾個共同點，會談是如何實現？又談了些什麼？

2000年6月，北韓總書記金正日親自前往平壤機場迎接南韓總統金大中，震驚世界。在備受關注的會談上製造驚喜是北韓慣用的手法。南韓輿論對金正日的態度大為改觀。兩位首腦簽署的南北共同宣言內容包括（1）自主解決統一問題；（2）解決離散家屬等人道主義問題；（3）透過經濟合作發展南北經濟以及加強各領域的交流。「自主統一」和「經濟合作」成為那次南北首腦會談的關鍵詞。

日經指出，在舉行會談之前的同年3月，金大中在曾經歷分裂的德國柏林的大學發表演講，表明南韓政府將支援北韓建設道路和電力等基礎設施。呼籲北韓進行對話，不久之後南北開始進行接觸。據稱北韓1990年代下半期發生的饑荒導致300萬人喪生，進入2000年代之後依然深陷嚴峻的糧食和能源短缺境地。北韓將南北對話視為化解經濟困境和對美外交的突破口。

在首腦會談舉行後的2000年10月，金正日的特使、北韓國防委員會第一副委員長趙明祿訪問美國。在白宮向美國總統柯林頓轉交了金正日的親筆信。同年11月，柯林頓政權的國務卿阿布萊特訪問平壤與金正日舉行會談，這是美國在任國務卿首次訪朝。

7年後的2007年2月，第二次南北首腦會談在金大中的繼任者盧武鉉執政時期實現。會談後發表的首腦宣言明確提出「為了使南北關係朝著統一方向發展，完善各自的法律和制度」。還公布了多項經濟合作項目，例如在北韓建設經濟特區和工業區等。為擴大對北韓的投資，南韓將支援北韓推進基礎設施建設，並提出共同開發北韓的地下資源。為宣布韓戰結束，還提議南北攜手推進包括陸美在內的首腦舉行會談。金正日此舉著眼的是美國。

不過，第二次朝韓首腦會談最終也未能阻止北韓的核以及導彈開發。盧武鉉在第二年2月即將任期屆滿，凝聚力低下，已無餘力推動協議執行。當時，首腦會談的準備工作由總統秘書室室長文在寅主持。文在寅在就任總統後，反思之前的經驗，力爭儘早推進首腦會談。

時隔11年的此次朝韓首腦會談也與國際局勢密切相關。北韓面臨著不惜先發制人對朝動武的川普政權的軍事壓力，以及大陸也參與其中的嚴厲經濟制裁。於是，陸美夾擊下的金正恩將目光鎖定民族主義色彩濃厚的改革派南韓政權。

(中時 )