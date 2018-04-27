話劇結合電競潮流 助學子樂在反毒

高市民間反毒團體話劇結合電競潮流，助學子樂在反毒。（吳江泉翻攝）

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中時

高市民間反毒團體話劇演出創意，結合時下青少年熱門電競「吃雞」手遊，為反毒教育宣導注入青春力，成功吸引高市後勁國中、前金國中及復華中學近200名學子擠爆演講廳。

除學校師生外，包含高雄市副議長蔡昌達、高雄市毒防局個管師督導侯伃倩、屏東縣少輔會志工代表賴天賜、高雄市各級學校家長協會理事長謝坤良、獅子會、青商會等貴賓代表到場支持，共同關切如何將反毒觀念堅實的向下扎根。

主辦單位山達基教會高雄機構公關科長蔡宜郡表示，教會創始人L. 羅恩 賀伯特半世紀前就提出毒品是阻礙文明進步的一大問題，因此教會舉辦反毒教育之旅，希望讓學生完全認識毒品危害，此活動已連辦5屆，今年反毒主題更是創意結合時下年輕人喜愛的電玩手遊，將電競生存遊戲搬到舞台上，演員們揮舞著模型步槍、平底鍋，只不過這次對抗的敵人不是其他的玩家，而是「毒品的誘惑」。

後勁國中湯姓學生，表示過去所聽過的反毒宣導，令他覺得毒品離我很遠，這個反毒話劇融入電競生存遊戲，很貼近平常生活，如果有朋友吸毒，將試著先去了解他吸毒的原因，並引導他能夠遠離毒品。

活動中不僅有虛擬情境更結合真人真事，吸毒過來人蔡明諺到場分享自己從小衣食無缺，國小是資優生，但到了國中時期課業壓力大，成績不如期望，而感到迷惘、失去目標，17歲便開始接觸K他命，從此展開長達14年的吸毒生涯。

高雄市警局刑警大隊、三民一分局、新興分局及台灣無毒世界協會等反毒宣導單位，展示「搖頭丸」、「毒咖啡包」、「愷他命」，透過闖關遊戲，讓參與的學子像虛擬實境玩家般，可以更具體接觸理解，脫離教條式的宣導，幫助學子更全面的提升反毒意識。

高雄市副議長蔡昌達呼籲學子，毒品的危害不需要透過親身嘗試來瞭解，人生也沒辦法像手機遊戲一樣可以重來，希望大家都可以透過正確的知識，拒絕同儕或毒品的誘惑，向自己的青春負責，人生才會過得有意義。

(中時 )

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