2018澎湖國際海上花火節 「遠航之夜」611登場

遠航碧海綠座椅。（圖/遠航提供）

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澎湖花火節遠航之夜訂在6月11日。圖 ：遠航提供

遠東航空提早迎接夏天的碧海、藍天與白沙，公司MD機隊客艙座椅悄悄推出了隱藏版「碧海綠」椅套，加上農曆年前推出的柿子橘、鳳梨黃的馬卡龍色系椅套，為旅客帶來充滿活力的夏季旅遊新體驗。另公司宣告今年澎湖花火節「遠航之夜」訂在6月11日。

遠東航空在農曆過年前，陸續將MD機隊客艙座椅由「企業灰」改造成超可愛馬卡龍色系的「柿子橘」以及「鳳梨黃」。同時，配合全新椅套的設計，也推出日本新潟縣觀光大使萊盧比少校與小紅鞋空姐系列的頭枕巾，為遠東航空的MD機隊客艙營造清新、活潑新形象。

近日，若曾搭乘遠東航空國內線班機的旅客，是否有發現飛機客艙內又換了新氣象呢？為了迎接夏季到來，遠東航空以沙灘上清澈的碧海為意象，悄悄地為部分班機的客艙座椅換上了「碧海綠」，淡淡的粉綠色使得客艙內的視覺效果更加清新、明亮，提供旅客充滿夏季、清爽感的搭機體驗。

提到夏季，令人期待的盛事非2018澎湖國際海上花火節莫屬。今年的花火節從4月19日起登場，進行為期2個月的花火節活動，不僅規劃23場花火演出，更邀請來自比利時、保加利亞、中國、西班牙的外國團隊參與製作，讓今年花火節更有看頭。

遠東航空每年也都會在花火節期間進行「遠航之夜」，而今年將在6月11日舉辦，屆時將邀請知名歌手、藝人到場演出，現場不僅眾星雲集，加上絢麗的花火表演，讓「遠航之夜」越夜越美麗。除此之外，遠東航空屆時更會安排多項活動與現場民眾互動，更多活動內容會陸續公佈於遠東航空官方網站以及粉絲專頁，敬請密切關注。

遠東航空國內航線目前固定執飛「三金」、「三馬」，分別從台北、台中、高雄直飛金門及馬公，即日起每週五下午6：00起至隔週一上午8：00推出優惠活動「週末購」，在期間至購票網購買澎湖機票，最便宜可享69折優惠。趕快上活動連結搶優惠，和遠東航空一起感受2018澎湖國際海上花火節的魅力。另外，在搭 機時，也別忘了看看自己是否幸運地搭乘遠東航空傳說中的「碧海綠」座椅班機吧！

(工商 )

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