影》洋基再見紅不讓 4連戰橫掃雙城

桑契斯在9局下敲出3分打點再見全壘打，幫助洋基主場4連戰橫掃雙城。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

前5局沒擊出安打，前8局也才3安，但9上結束仍以1比3落後的洋基，不打算讓他們的連勝畫下休止符。桂格瑞斯（Didi Gregorius）靠失誤上壘，史坦頓（Giancarlo Stanton）內野安打，G.桑契斯（Gary Sanchez）大棒揮出生涯首支「再見全壘打」，讓洋基以4比3在4連戰橫掃雙城，拿下最近的6連勝。

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「只要持續有人上壘，我們的球員就有一棒定江山的能力，」洋基教頭波恩（Aaron Boone）驕傲的說。

桑契斯在9下踏入打擊區之前，本季他的打擊率僅1成93，卻已敲出5轟，絕對有一棒擊沉對手的能力。賽後他也透露前3打數雖都「摃龜」，卻已觀察出對手對他的配球策略，做好因應之道。

「我發現他們今天一直塞我內角，」桑契斯說：「我知道羅尼（Fernando Rodney）是個好投手，他的球速很快，但我也已經準備好了。」

桑契斯敲出再見轟回到本壘後，隊友賈登納直接用整個冰桶從他頭頂倒下。（美聯社）

結果桑契斯逮中羅尼一記96.5哩速球，一棒為此役畫下句點。根據大聯盟的統計系統，這是洋基轟出的全壘打中，對手球速最快的一支。也免不了讓桑契斯在回到本壘之後，被隊友用整桶開特力加冰塊「灌頂」伺候。

「我知道該來的跑不掉，」桑契斯笑著說：「我只能告訴你，那真的很冰！」

這是25歲的桑契斯生涯第59轟，也是首支再見紅不讓，讓有16年大聯盟經驗的「終結者」羅尼成為棒下亡魂。

「我想要製造滾地球雙殺打，但那顆球頭得高了一些，才讓他有機會動手。他的手可是很快的。」羅尼說。

(中時電子報)

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