早在26年前 北韓就承諾「無核化」

2018年04月27日 14:19 中時 王嘉源

南韓《朝鮮日報》中文網27日指出，在當天舉行的韓朝首腦會談（文金會）上，「韓半島無核化」作為最優先議題，兩國首腦將達成何種協議備受關注。外界尤其關注，相較於歷屆的無核化協議，此次協議是否有所進展。

《朝鮮日報》報導，韓朝簽署的第一份無核化協議是1992年的《關於韓半島無核化的共同宣言》。韓朝就六項協議內容達成一致，宣布不再進行核武器的試驗、生產、使用等，也不得從國外進口核武器。另外，還禁止擁有核再處理和鈾濃縮設施。

另外，為了驗證無核化還成立了「韓朝核控制共同委員會」，包含了雙方對選定和達成協議的設施進行核查的內容。但有輿論批評稱，雖然該協議被評價為歷屆無核化協議中涵蓋範圍最廣、有進展的，但是因為不具有強制性，未能實際阻止北韓的核開發。北韓在金正恩執政初期的2013年1月還曾透過祖國和平統一委員會發表聲明稱：「廢除所有關於韓半島無核化的共同宣言，宣布其全面失效。」

除了韓朝間的協議外，在美國、中國、日本、俄羅斯參與的「六方會談」中也多次達成了無核化協議。2005年9月的《9·19共同聲明》是最具代表性的例子。北韓承諾放棄所有核武器和現有的核武器計劃。作為代價，美國和日本決定推進與北韓的關係正常化，並決定在合適的時機商討北韓要求提供的輕水反應器相關事宜。但是，北韓在第二年的2006年進行了第一次核試驗。

南韓總統盧武鉉和北韓領導人金正日於2007年10月發表了《韓朝關係發展和和平繁榮的宣言》（《10·4宣言》）。宣言中稱：「為解決韓半島核問題，韓朝雙方將共同努力推進六方會談，順利落實9·19共同宣言和2·13共同文件。」這也是「核」這一表達首次出現在韓朝首腦簽署的文件當中。然而，翌年六方會談中斷，10·4宣言也未能取得實際性的效果。

(中時 )