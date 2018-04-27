向頂新購食用油未付錢 法院判味王付頂新2百萬

2018年04月27日 14:21 中時 王己由

味王公司2014年向頂新製油購買一批精製棕油、香豬調和油，簽收後未付款，案經頂新提告催討貨款214萬多元後，味王反控用買來頂新的那批油製成料理包，被查獲是劣質豬油，還被判定為問題油品，導致下架、消費者退貨，也提告向頂新求償941萬多元。台北地院審理後，法官認定味王已收貨卻未付款，判味王要付頂新貨款；味王反訴求償則裁定駁回。本案可上訴。

味王反訴主張，該公司向頂新買了一批油品原料，用來生產辣味燻雞風味拌麵、京御滿堂紅燒牛肉麵、咖哩牛肉、咖哩雞肉、咖哩醬包、味王咖哩糊及天廚咖哩醬包等產品，但2014年那些原料油品，遭檢警查獲為使用動物用飼料油製作的劣質豬油，還被衛福部判定為問題油品，造成商品因消費者退貨、賣場下架、庫存銷毀等，損失了941萬9876元，頂新應該賠償。

對於兩家公司互控，法官依據銷貨對帳單、出貨單，認定味王當初確實已收貨，但沒有付款，判頂新勝訴，味王要給付214萬多元。

味王反訴求償部分，法官認為，味王改稱生產商品的「油品」是「香豬油（巧師傅）」，不是「香豬油調和油（巧師傅）」，品名、數量、包裝都不同，兩件不是基於同一法律關係所衍生，在法律上或事實上並沒有密切關係，不符合反訴的法定要件，裁定駁回。

(中時 )