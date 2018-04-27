台北國際觀光博覽會搶好康！承億文旅祭出33折入住全台5旅店優惠

2018年04月27日 14:30 中時 徐力剛

吉祥物夢獸-憨吉在「花蓮山知道」門口迎接貴客到來。（圖片提供／承億文旅）

「花蓮山知道」大廳設有室內攀岩牆，邀請旅人前來挑戰。（圖片提供／承億文旅）

桃城茶樣子「穀雨標準雙人房」室內空間寬闊，帶來絕佳入住體驗。（圖片提供／承億文旅）

旅館頂樓「無邊際泳池」，搭配藍天白雲優美景緻。（圖片提供／承億文旅）

淡水吹風館內「紅樹經典」房型，以西班牙熱情色彩為主題設計。（圖片提供／承億文旅）

雄獅旅遊推出萬元有找商品，搶攻小資族群商機。（圖片提供／雄獅旅遊）

旅遊界盛事！2018上半年全台最大旅展「台北國際觀光博覽會」5月4日開跑，連續4天於台北世貿一館盛大舉行。

承億文旅集團目前旗下5間文創旅店，包括淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子及花蓮山知道，針對台北觀博祭出3大優惠方案搶市。旅展現場限定，優惠一，持單館住宿券入住最低下殺42折，以嘉義桃城茶樣子為例，平日入住穀雨雙人房乙晚，附2客早餐，優惠價3199元（含稅），原價7500元（含稅）。位於嘉義的桃城茶樣子為亞洲首座以茶為主題設計旅館，先前更曾入選全台十大無邊際泳池旅店。

優惠二，超值特惠組「五館環島票券」為不記名式，內含5間分館票券各1張，可同時入住，旅展價9999元（含稅），最低折扣35折，原價27800元（含稅）;旅展期間每日3時段，各時段推出限量20組33折5館住宿優惠券，想搶好康民眾不可錯過。

雄獅旅遊今年旅展瞄準小資族商機，主打萬元有找商品，海外團體旅遊，玩遍泰國6日9999元起（未稅）；首爾愛寶韓服體驗5日一口價8999元起。海外自由行，澳門自由行3日2988元起（未稅）；上海自由行2日7989元起（未稅），加贈4G上網卡。

針對不想大老遠出國旅客，國內旅遊推出綠島2日3900元起；花蓮理想大地2日2599元起；清境璀璨雙城2日1099元起；福壽山獵人體驗2日2999元起；雪霸休閒農場2日3250元起等多項好康。

(中時 )