體驗與樹對話！花博森林園區保留千棵老樹

2018年04月27日 15:01 中時 陳世宗

台中世界花卉博覽會11月3日開幕，將於豐原、后里、外埔3地同步登場；后里森林園區原為軍方營區，佔地16.18公頃，50年來軍方種植了1900多棵樹木，蓊鬱參天；建設局規畫時，將這1900棵樹木全數保留下來，營造「森林裡的花博」，讓來到森林園區的遊客轉彎處處可見驚喜。

建設局指出，市長林佳龍指示花博森林園區的基礎規畫以維護樹木、不破壞樹根管線為原則，保留園區內的原生樹，呼應花博GNP(Green、People、Nature)的理念，留給後代子孫最好的環境教育。園區中原有道路及房舍紋理也融入空間中，以現有道路鋪設，步道彎曲與兩側的樹林成為花博的林蔭大道。

建設局表示，樹林裡，樹米徑20公分以上的有1900多棵，其中，更有大樹米徑50公分的85棵樹，也都原地保留下來；符合受保護樹木標準的則有22棵樹，全部依照台中市樹木保護自治條例規定，細心維護，落實花博自然共生及生態理念。

建設局長黃玉霖說，森林園區地下樹根盤根錯節，市府花博設計團隊施工動線避開樹根，劃設保護範圍，現場測量放樣配合樹木調整與修改，因地制宜做環境規劃，營造森林園區自然共生的場域。

花博森林園區的樹林已自然演替了數10年！建設局強調，有許多演替很成熟的中低海拔二次林優美林相，可以讓大家走進森林與樹木對話，感受老樹群對大自然的守護精神。

(中時 )