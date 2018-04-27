4張金融卡都提錢 車手行跡詭異GG了

35歲的辛姓男子在彰化市中山路上一處銀行ATM準備提領贓款，卻被馬路對面的大樓保全眼尖發現可疑通報警方，失風就逮。(謝瓊雲翻攝)

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彰化縣警察局長林順家(左)在刑事工作會報會議中公開表揚機警的大樓保全陳炎輝。(謝瓊雲翻攝)

陌生男子出現在ATM提款機旁邊不斷左顧右盼，皮夾裡還有一堆提款卡，每張都打算拿出來提款，最後引來機警的大樓保全多看一眼，詐騙集團車手就這樣行跡敗露，遭彰化警方當場逮捕，熱心的陳姓保全也在彰化縣警局26日刑事工作會報上獲彰化縣警局長林順家公開頒獎表揚。

50歲的陳炎輝今年剛被派到彰化市中山路上一棟社區大樓擔任警衛保全，19日傍晚5點多他發現在大樓對面銀行ATM提款機，有名男子已在提款機前來回走動、逗留10多分鐘，形跡十分可疑，他察覺有異，主動告知剛好前來大樓，執勤的彰化分局民族路派出所2名員警。

2名員警立即過馬路上前盤查，果然當場查獲這名35歲的辛男手中所持有的4張金融卡，正在試卡及操作ATM提領贓款，經查更發現其中2張卡片已遭通報為警示帳戶，原本否認的辛嫌見事跡敗露跑不掉，只能當場認栽，承認充當詐騙集團的提款車手，乖乖被帶回警局。

彰化縣警察局長林順家26日主持今年年第1季刑事工作會報時，公開表揚陳姓保全協助警方查獲線上詐欺提款車手，並頒發協助破案獎金1萬元；他呼籲更多民眾能提高警覺，向陳姓保全一樣，在日常生活中多留意周遭可疑的人事物，並立即通知警方前往處理，共同為彰化縣民提供一個安全詳和的治安環境。

彰化縣警察局刑警大隊指出，詐欺車手的行為模式很固定，現身ATM提款機後會確認四周無人後迅速持多張卡片提領大量現金，呼籲民眾如發現疑似車手行跡，立即撥打檢舉車手專線：04-7619783或110報案專線，告知疑似車手的動向、穿著及特徵，並隨時注意車手下車後的移動路線，向警方更新訊息，不只幫助警方打擊詐欺犯罪，也有機會獲得最高1萬元的獎勵金。

(中時 )

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