不向生命低頭 全國身心障礙運動會5月嘉義登場

2018年04月27日 14:45 中時電子報 黃邱倫

107年全國身心障礙國民運動會將於5月24至27日在嘉義市盛大舉行，教育部體育署與嘉義市政府特別在今日於體育聯合辦公大樓召開全國記者會，由體育署署長林德福、嘉義市副市長張惠博、賽會代言人林儀珊，共同介紹「107年全國身心障礙國民運動會」，同時歡迎全國民眾熱烈參與本次賽會，為選手們打氣加油。

本屆賽事競賽項目包括田徑、游泳、射擊、羽球、保齡球、輪椅網球、輪椅籃球、桌球、地板滾球、健力、射箭、特奧保齡球、特奧羽球、特奧滾球、特奧輪鞋競速等15個運動種類，計有21縣市3500多名隊職員參與。

賽會特別邀請曾榮獲總統教育獎的林儀珊擔任大會代言人。林儀珊努力不懈，克服聽力障礙，多次參加舞蹈比賽榮獲優異成績，亦曾參加全國身心障礙運動會游泳比賽榮獲自由式第三名，希望藉由她不畏艱難的精神，游出精彩人生的典範，鼓勵所有的身心障礙者都能像她一樣在運動中找到屬於自己的一片天地。而本次大會吉祥物──「酷蛙」，則是以嘉義最具代表性的諸羅樹蛙為設計構想，造型討喜可愛，也為本場記者會增加許多活動亮點。

林德福表示，本賽事是身心障礙國民運動競技的最高殿堂，結合了帕拉林匹克運動會、亞洲帕拉運動會、達福林匹克運動會及特殊奧林匹克運動會等國際重要身心障礙綜合性賽會中的運動種類。比賽期間，嘉義市政府規劃免費巡迴接駁公車，方便各縣市隊職員、選手以及觀賽民眾們往返各比賽場地，各縣市乘坐輪椅選手及陪同人員亦可預約復康巴士；此外，為了提供優質的服務，也招募培訓志工協助賽會場地導引及資訊服務，各項聽障競賽溝通工作亦安排專業手語志工予以協助，在在可見市府團隊的體貼與用心。

嘉義市副市長張惠博說，本屆全國身心障礙國民運動會特別以「吾愛來嘉 珍愛在嘉」為主題，除了提供選手們超越自我、展現自我的舞台外，更希望透過身心障礙運動賽會的舉辦，讓身心障礙選手能到熱情好客的嘉義市參賽並欣賞嘉義在地美景，品嚐最道地的嘉義雞肉飯及各式特色佳餚。

(中時電子報)