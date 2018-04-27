打造森林裡的花博！園區1900棵樹木全數保留

2018年04月27日 16:13 中時 盧金足

台中花博森林園區保留千棵老樹，讓民眾體驗與樹對話。（盧金足翻攝）

台中花博森林園區的樹林，有許多優美林相，市府為讓大家走進森林與樹木對話，感受老樹群對大自然的守護精神，將1900棵樹木全數保留下來，營造「森林裡的花博」，參觀動線配合現植樹木成彎曲的林蔭大道，讓來到森林園區的遊客，轉彎處處可見驚喜。

台中世界花卉博覽會11月3日開幕，將於豐原、后里、外埔三地同步登場；其中，后里森林園區原為軍方營區，占地16.18公頃，50年來軍方種植了1900多棵樹木，蓊鬱參天。

建設局指出，市長林佳龍以花博森林園區的基礎規畫以維護樹木、不破壞樹根管線為原則，保留園區內原生樹，呼應花博GNP（Green、People、Nature）的理念，留給後代子孫最好的環境教育。

園區中原有道路及房舍紋理也融入空間中，以現有道路鋪設，步道彎曲與兩側的樹林成為花博的林蔭大道。

樹林裡的樹米徑20公分以上的有1900多棵，其中，更有大樹米徑50公分的85棵樹，也都原地保留下來；符合受保護樹木標準的則有22棵樹，依《台中市樹木保護自治條例規定》，細心維護，落實花博自然共生及生態理念。

建設局表示，森林園區地下樹根盤根錯節，市府花博設計團隊施工動線避開樹根，畫設保護範圍，現場測量放樣配合樹木調整與修改，因地制宜做環境規畫，營造森林園區自然共生的場域。

(中時 )