圓環東地下道主線5／1通車 慢車道工程尚須與攤販協調

圓環東路地下道歷經6個月施工，主線車道將開放通車。（王文吉攝）

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圓環東路地下道填平工程規劃雙向4線車道，其中2線是混合車道。（王文吉攝）
圓環東路地下道兩側分隔護欄已拆除完畢，後續將進行慢車道、人行道施工。（王文吉攝）
圓環東路地下道緊鄰果菜市場露天攤販，施工期間需配合休市，鐵改局近日將與地方開協調會溝通。（王文吉攝）
北側慢車道需遷移自來水管線，外在因素較為單純，預料可在5月中旬動工。（王文吉攝）

台中鐵路高架化沿線最大的地下道填平了！豐原區圓環東路地下道預計5月1日上午10點通開通，第一階段開放雙向4線車道，其中2線為混合車道，配合改道的5條公車也將恢復原路線行駛。鐵路改建工程局中部工程處後續將進行第二階段北側及南側的人行道、慢車道施作，預估需45個工作天。

台鐵人員表示，北側部分僅需遷移自來水管線即可施工，南側部分牽涉果菜市場露天攤販，施工期間須配合休市， 近日會擇期與地方開協調會溝通，預訂5月中旬動工。

豐原警分局表示，圓環東地下道第一階段通車初期會派員疏導，尤其在上、下班尖峰時段，並針對該路段加強取締交通違規，也呼籲駕駛人依速限行駛，不要違停以免阻礙交通，第二階段施工期間會封閉育英路，請用路人配合改道。

圓環東路地下道施工期間，原行經圓環東路的202、203、235、901、901副等5條市公車也將恢復原路線行駛，詳細資訊請至台中市政府交通局網站查詢。

(中時 )

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