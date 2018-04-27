陸遼寧海事局再發禁航令 疑為002航母海試

大陸首艘自製航母於4月於大連舉行下水儀式。（圖/大陸國防部官網）

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中時電子報

據大陸澎湃新聞報導，繼上回遼寧海事局發布，本月20至28日在渤海海峡、黄海北部區域實施禁航令，今日再次發布同一海域的禁航令，將時間延長至下個月4號為止。告知所有週邊的船隻，該區域將進行軍事任務，在此時段內全面禁止駛入。也讓外界高度懷疑，延長禁令的背後，是否意謂者，大陸海軍002航空母艦將正式出海進行測試。

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目前對於大陸002航空母艦的詳細資訊尚不多，從拼湊的資訊得知，該航艦屬於俄羅斯庫茲涅佐夫元帥級（Kuznetsov-class），排水量約為六萬噸級，使用傳統動力推進，該艦將搭載殲-15B戰鬥機等多款機型。由大連船舶重工打造、總造價經費約為30億美元（約900億台幣），從2013年開始動工、目前已基本完工，外界傳聞其艦名很可能是「山東號」，但至今仍未被大陸官方證實。

大陸首艘服役航母遼寧艦。（圖/新華社）

事實上，除了002與仍在興建第三艘航母，中船重工日前首度表態，指出「加快實現核動力航母、新型核潛艇、安靜型潛艇、水下無人智能對抗體系、水下立體攻防體系和海戰場綜合電子資訊系統等攻關突破，增強聯合與全域作戰能力，為海軍2025年實現走向戰略轉型，並提供高質量武器。」

陸媒對於未來首艘核動力航母的架構進行分析，以美國海軍最新一代的福特級（Gerald R. Ford-class aircraft carriers）作為對比目標，認為解放軍未來很可能，在最新的大型核反應爐ACP100 和ACP1000上進行改良，並採用新一代的中壓直流方案。在動力、武裝和防衛上，超越美軍新一代的超級航母。除了水面上的航母，在水底的核動力潛艇方面，大陸很可能引入人工智慧（AI）技術，強化潛艇隱蔽性、無人隱身概念，以及智慧魚雷三種概念，升級新版本的海戰戰略。

(中時電子報)

文章來源：渤海海峽黃海北部有軍事任務，4月27日至5月4日禁航

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