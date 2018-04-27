年改真相 退將：真的有不少人會活不下去

2018年04月27日 15:34 中時電子報 喻華德

昨(26)日在立法院，退伍軍軍人陳抗活動爆出嚴重的肢體衝突，包括警察、記者、陳抗人員多人受傷掛彩，可見抗議動作之劇烈。但如果細看陳抗單位的軍校年班布條，可以發現參與抗爭的幾乎都是六、七十歲的老兵，五十幾歲的只是少數，四十歲的可以說是沒有。為何反年改會有明顯的「年齡分水嶺」？是什麼因素讓退伍軍人「越老越拼命」？本報專訪熟悉年改退役將領栗正傑將軍，揭露年改的癥結點。

栗正傑將軍表示，參加陳抗的很多學長學弟都是他認識的人，其中不少人還有嚴重病痛在身，如「癌症、心臟病」等，（參加者還有人掛著心律調節器）參加這麼激烈的抗爭，讓人真替他們捏把冷汗！可是為什麼到這把年紀還這麼拼命，除了「爭尊嚴」外，栗正傑認為「真的有人真的會活不下去」！

「軍人」退伍金的組合其實與一般「公教」不同，早期軍人因為幼年15歲或18歲就讀預備班或軍校，加上「軍人保險基數」計算方式與公教不同，所以有較多的「舊制軍保本金」可以放優惠存款，但服役後因為「裁軍」因素，雖然說上校「理論上」服役最大服役年限為28年，中校為24年，可是很多中上校剛滿二十年達到可以領終身俸的年資，尤其是在野戰部隊服役者就遭到「勸退」了。不論是刻意調學弟當你的長官，或者學弟直接表態勸退，這種情況不勝枚舉，因此實際上能服役到上校28年或中校24年者人數不多，這是媒體長期「忽略的真相」。

當年職業軍人知道雖然「軍職年資不多，月退俸也不會多」，但加上優惠存款，退伍後找個保全工作也夠養家餬口，（這就是軍人一直把優惠存款認為也是退伍金的原因）所以也就抱著「不擋學弟的路」的心態退了。

舉例說明，當年退俸可能是4萬（因為軍職年資不多），優惠存款約可能可領2.5萬，合計6.5萬。而新的年改方案，退俸可能多3千（4.5萬），但是優惠存款的2.5萬就被砍光，退休金整整被砍了31%！加上退伍軍人年紀都六、七十了，當然也無法擔任保全，對受到影響的退伍軍人而言當然是「嚴重影響生計」。

其二，當年絕大多數的軍人常年在部隊，妻子要當全職家庭主婦養育兒女，不可能在外工作賺錢補貼家用，維持全家生活就靠老公的這一份薪水，據栗正傑表示，有不少人至五十多歲「退軍房貸還沒還完」，六、七十的就算還清房貸，也沒多的存款，如今政府要砍他1/3的養老金，退伍軍人當然焦慮不安。

其三，很多退伍軍人當年因為自認有軍醫院看病不花錢，加上對醫療保險資訊不足，所以並未投保「醫療保險」，如今經常聽到身邊的老友裝個支架要花幾萬元、開刀自費要花幾萬元，請看護要幾萬，老夫老妻兩個人每個月剩不到五萬元的生活費，如果生個病很容易就真的活不下去，只好老翁老婦上街頭跟政府拼了！

(中時電子報)