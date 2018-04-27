吳茂昆涉兼職問題 教育部幫忙澄清 網酸：公器私用？

（資料照片 王英豪攝）

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吳茂昆涉兼職問題 教育部幫忙澄清 網酸：公器私用？(翻攝自《Alex padilla california secrwtary of state》網站)

今天國民黨立委召開記者會，認為教育部長吳茂昆在任職東華大學校長期間，2015年在美開公司，涉兼職嫌疑。蔣萬安指出，美國加州法律規定，要是未填負責人，包括吳茂昆在內的所有發明人成員，都會被列為負責人、成為股東，已違反公務人員服務法裡面的「不得經營事業」規定。

根據《聯合新聞網》報導，教育部對此回應，美國師沛恩公司不是吳茂昆成立，也沒有任職，因此沒有兼職問題。其公司為了方便申請作業或稅務，2017年才改由歐陽彥堂擔任負責人。至於台灣師沛恩公司產品專利與東華大學專利相同，這問題校方也跟學生聯繫處理。

對此，網友們認為吳任教育部長，附身於教育部說話很不妥，「吳茂昆根本球員兼教練兼裁判」、「講這話的官員可以直接送去斷頭台！」、「教育部幫忙澄清部長私人問題？我是不是看錯了，算不算公器私用？」、「按照教育部的「神邏輯」，各公立大學院校的老師都可以去兼任經理或總經理，只要不是兼職的老師成立就好」、「他是共同經營管理者(members)之一，那就是有兼職，少在那裡扯什麼不是他成立」。

(中時電子報)

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