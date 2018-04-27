「星宇航空」獲准籌設 一週內完成公司設立

星宇航空拿到的籌設許可。圖：星宇提供

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星宇航空今(27)日首次對外發布訊息，指出今日收到交通部民航局正式核准星宇航空公司的籌設許可，准予該公司進行各項設立及籌備作業，終於盼到此期待已久的好消息，星宇投資立即向經濟部申請正式成立「星宇航空股份有限公司」，可望於一週內完成公司設立手續。

星宇航空創辦人張國煒於2016年11月底，宣布將打造全新的航空公司—「星宇航空（STARLUX Airlines）」，歷經「民用航空運輸業管理規則」修正案通過後，於2018年3月14日正式向民航局遞件申請籌設，今（27）獲准執行。

星宇航空總經理翟健華表示：「迎接即將展開的五階段作業審查，星宇航空所有人員皆已緊鑼密鼓著手各項準備工作，除將以最嚴謹的態度擬定各項航務、機務工作手冊及訓練計劃外，同時進行機隊採購、內裝建置、服務流程、人員招募及訓練等籌備作業，上述工作皆會秉持最高的安全品質標準，期能符合民航局嚴格的審查要求。」

依照民航局規範，新成立之航空公司在取得籌設許可後，需通過民航局五階段審查作業，始能取得民用航空運輸業許可證。星宇航空目標於2019年底前完成各項驗證，搭配明年度空、地勤人員的招募、培訓，及第4季的新機導入，預計2020年初可正式開航，開航初期將先以3架A321運營東北亞、東南亞各主要城市，隨著機隊的陸續交機，將同步拓增飛航航點，逐步建立完善的飛航網絡。

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