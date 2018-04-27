弘文中學學子餓半天肚子 捐1日餐費助非洲飢民

2018年04月27日 15:41 中時 王文吉

弘文中學803位響應飢餓12的師生，於校園中庭排列出「齊飢」字形，場面壯觀。（王文吉攝）

弘文中學學生回收5000多個保特瓶罐，組合成「弘文齊飢」號船，象徵運送全校募集的物資，傳送到非洲。（王文吉攝）

弘文高中響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道緊急救援行動，全校803位師生27日體驗飢餓12小時不進食固體食物，捐出1日餐費。校方也機會教育，由學生回收5000多個保特瓶罐，組合成「弘文齊飢」號船，象徵運送全校師生募集的物資船送往非洲，並規劃議題分享，讓同學了解身處天災、戰亂、糧荒、急難兒童的急迫需要，以實際行動支持及關懷。

為了激發師生對抗飢餓的決心，校方透過服務性社團代表自行籌組會議，從佈置會場與規畫精彩節目，讓校園充滿愛與關懷的標語。活動期間，除邀請社團於課間勁歌熱舞表演外，活動高潮是邀集參與校園飢餓12的學生在校園中庭排列出「齊飢」字形，由校長張輝政先生帶領師生們高呼「弘文齊飢愛船送非洲」口號，一起將募集的物資傳送到非洲。

校長張輝政表示，該校辦理校園飢餓12體驗活動已邁入第5年頭，師生參與的熱情與人數有增無減。活動期間，從早上7時到晚上7時僅能喝水補充體力，大家以1日的飢餓體驗行動，支持世界糧食日，並集結各界的愛心能量，讓學生學習珍愛生命與珍惜資源，具有感恩惜福教育意義。

(中時 )