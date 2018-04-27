弘文中學學子餓半天肚子 捐1日餐費助非洲飢民

弘文中學響應校園飢餓12體驗活動，募集物資及愛勳捐款，傳送到非洲幫助飢民。（王文吉攝）

友善列印
中時
弘文中學803位響應飢餓12的師生，於校園中庭排列出「齊飢」字形，場面壯觀。（王文吉攝）
弘文中學學生回收5000多個保特瓶罐，組合成「弘文齊飢」號船，象徵運送全校募集的物資，傳送到非洲。（王文吉攝）

弘文高中響應台灣世界展望會第29屆飢餓三十人道緊急救援行動，全校803位師生27日體驗飢餓12小時不進食固體食物，捐出1日餐費。校方也機會教育，由學生回收5000多個保特瓶罐，組合成「弘文齊飢」號船，象徵運送全校師生募集的物資船送往非洲，並規劃議題分享，讓同學了解身處天災、戰亂、糧荒、急難兒童的急迫需要，以實際行動支持及關懷。

為了激發師生對抗飢餓的決心，校方透過服務性社團代表自行籌組會議，從佈置會場與規畫精彩節目，讓校園充滿愛與關懷的標語。活動期間，除邀請社團於課間勁歌熱舞表演外，活動高潮是邀集參與校園飢餓12的學生在校園中庭排列出「齊飢」字形，由校長張輝政先生帶領師生們高呼「弘文齊飢愛船送非洲」口號，一起將募集的物資傳送到非洲。

校長張輝政表示，該校辦理校園飢餓12體驗活動已邁入第5年頭，師生參與的熱情與人數有增無減。活動期間，從早上7時到晚上7時僅能喝水補充體力，大家以1日的飢餓體驗行動，支持世界糧食日，並集結各界的愛心能量，讓學生學習珍愛生命與珍惜資源，具有感恩惜福教育意義。

(中時 )

寫現代詩明道學童向大師看齊 每年2萬名遲緩兒　社福團體經費…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。