每年2萬名遲緩兒　社福團體經費短絀

2018年04月27日 15:46 中時 洪安怡

台灣近年出生率雖頻創新低，但遲緩兒的人數卻屢創新高。根據衛福部統計，2017年台灣0~6歲發展遲緩兒童的通報數達2萬3千多名，心路基金會在雙北、桃園、新竹五間早期療育的單位提供上萬人早期療育服務，但如今，仍有許多孩子在排隊等待服務，支持需求刻不容緩。

今年六歲的友友，出生即罹患罕見疾病「PKS 染色體綜合症」（Pallister-Killian Syndram），是國內第一例，全身軟趴趴、沒什麼表情反應，心路基金會為友友打造療育計畫，經過多年努力，友友與外界的互動越來越好，也敢放開手走上好幾步。

今年友友即將從心路「畢業」，老師們陪伴家長參訪學校、開轉銜會議、準備報名資料，為他鋪好進小學前的最後一哩路。心路指出，他們每年在療育中心約服務400名特殊兒，每年約需自行籌募4000萬元，平均每個孩子一個月約需8250元，近幾年重度身心障礙手冊的比例更逐年增加，要投注的專業人力與經費也越來越多。

為幫助心路籌得經費，民歌之母陶曉清在「天天用心走的路」短片中獻聲。陶曉清表示，在心路成立之時，她曾與心路一同籌辦募款音樂會，30年來，她自己也經歷罹癌、抗癌，原本完美主義的性格慢慢軟了下來，學習放自己一馬，並且學習接受他人的關懷與幫助，期待自己能盡一份力，讓心路早期療育服務能持久。

(中時 )