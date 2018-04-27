雲端服務產業徵才 工程師職缺月薪8萬

2018年04月27日 15:47 中時 洪安怡

隨著科技快速進步，不少人都擔心未來的工作是否會被取代，但卻有不少新興產業需求優秀人才，根據經濟部工業局發布的「2018-2020重點產業人才需求推估調查」，在10項重點產業中，雲端服務產業產值逐年上漲，預估年成長率達20.1％，相關業者更在勞動力發展署「台灣就業通」平台，祭出80K的高薪積極攬才。

由於物聯網設備與行動裝置的普及，帶動使用者習慣的改變，雲端服務業者開始積極轉型，結合物聯網、行動裝置、資料分析等技術，推出更多元的雲端平台服務，具備軟硬體整合知識以及雲端資安、大數據、物聯網、人工智慧等新技術能力的跨領域人才更是炙手可熱。

發展署指出，目前相關業者在台灣就業通紛紛祭出高薪吸引專業人才，例如自由系統所開出的雲端技術工程師職缺月薪50~80K，需3年以上技術支援經驗，能有效地與客戶溝通；德安資訊的系統開發工程師月薪35~60K，負責雲端飯店管理系統、網路預訂系統服務及雲端ERP以及雲端ERP設計、開發、測試。

雲端服務產業前景看好，為了培養相關領域的專業人才，勞動力發展署表示，會陸續開辦包括雲端網路班、雲端辦公室與CAD繪圖應用班、行政人員雲端資訊技能應用班等課程，歡迎有興趣的民眾把握機會報名。

(中時 )