反年改VS太陽花 他一語道破差異

2018年04月27日 15:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

昨日八百壯士在立法院爆發嚴重的流血衝突，數十名媒體記者受到攻擊，近百名警察受傷。事後，總統蔡英文和民進黨「重砲」譴責暴力，並表示「社會無法容忍這樣的非法行為」。但是，媒體工作者單厚之表示，蔡英文現今的講話幾乎前總統馬英九在「太陽花運動」所講的話如出一轍。

單厚之於美麗島電子報指出，民進黨試圖以八百壯士攻擊警察和記者，來區別「太陽花運動」時，學生「遭受警察攻擊」的不同。但是，當初學生真的沒有與警察發生衝突？當魏揚包圍中正一警分局時，在野的民進黨又是怎樣的回應？

單厚之更進一步表示，民進黨在看待「太陽花」和「反年改」是兩套標準，如同對於教育部長吳茂昆跟管中閔兩人是否適任職務的爭議上，民進黨「意識型態」的回答無法讓人心服口服；當初參與太陽花運動的學生們認為代議政治失靈，衝入立院癱瘓政府；然而今日的警消卻是服從這個曾經站在他們對立面的民進黨的政府，盡忠國家。

的確，八百壯士此次爆發的流血衝突，引發社會的輿論撻伐，也讓自己陷入不利的地位。但是，事件會因此而落幕嗎？單厚之認為，這些退休軍警的不滿，只是暫時壓制下來而已。

蔡英文政府執政二年以來，一直強調改革的決心。然而，單厚之表示，改革不只是要有決心，更必須要有方法解決紛爭。而蔡英文政策缺乏詳細規劃的結果，是「一例一休」的勞基法改革，搞到天怒人怨，讓網友嘲諷蔡所謂「勞工是心中最柔軟一塊是指壓好壓滿」？「非核家園」變成用愛發電、用肺發電的「乾淨的煤」？

單厚之提醒政府，在七月要上路的「軍公教年金改革」，絕非只對軍公教產生衝擊，連帶也將影響社會的經濟。軍公教今年二月加薪時，行政院對外宣稱會刺激經濟發展。如今七月年改「要正式上路，對民間消費、薪資的衝擊有多大，政府可有認真、當作一回事評估過」？

(中時電子報)