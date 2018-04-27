中市身障運動添福祉 馬術運動體驗營開跑

南陽國小特教班學童在教練引領下，體驗馬術運動。（王文吉攝）

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南陽國小特教班與資源班師生前往靝馬馬場參加馬術體驗營。（王文吉攝）

歐美國家盛行已久的馬術治療運動，台中市終於跟進囉！台中市身心障礙體育總會27日邀請豐原區南陽國小特教與資源班師生到神岡的靝馬馬場體驗馬術運動。理事長陳清龍表示，馬術除了是經典的運動賽事，研究更顯示馬術對於身障者復健有顯著效果，期望未來能持續在中部地區發展。

去年底，台中市成立全國第一個身障馬術委員會，樹立身障運動里程碑，在馬術委員會大力推行下，透過台灣馬術治療中心團隊規劃適合國小學生的課程內容，讓南陽國小的學童由專業教練引領，並安排兩位陪走人員，負責控制馬匹與協助騎乘者安全。學童坐在馬背上，繞了一圈又一圈，捨不得下馬，紛紛表示「很好玩，一點都不怕！」

陳清龍表示，研究顯示馬術對於腦性麻痺、關節炎、視障、聽障等都非常有幫助，可以增進激勵，加強體能跟心肺功能和協調性。馬術委員會主委王神安也提到，一般人聽到騎馬直覺認為危險，當然風險不可免，但只要有安全場地與穩定馬匹，正確的騎乘裝備與聽從教練指導，都是重要環節。

本活動包含認識馬場環境、學習馬匹知識、觀察馬情緒與身體語言、騎乘馬匹等內容，以馬匹為媒介帶給身障學生觸覺刺激、感官新體驗。未來將成為推身障馬術運動的示範活動，使更多學校師生、各身障團體認識身心障礙馬術運動，並打造另一項有益身障朋友身心靈發展的健康活動。

(中時 )

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