傳張善政選台南市長 國民黨主委謝龍介：按照黨機制來走

國民黨台南市黨部主委謝龍介27日認為張善政空降台南機率很低，國民黨會按照原有民調競爭的機制走。（程炳璋攝）

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高思博認為有心人放出消息的時間點太巧合。（程炳璋攝）

泛藍陣營的台南市長人選遲未決定，突傳出前行政院長張善政可能空降競選台南市長，民調並領先檯面上的所有在野人選，國民黨台南市黨部主委謝龍介27日表示，黨內整合已到最後階段，希望按黨的機制走。

年底誰披藍營戰袍選台南市長？進入5月，泛藍陣營檯面上3位人選仍遲遲未決，國民黨台南市黨部日前決定不等無黨籍陳子敬的動向，先由黨內的高思博與黃秀霜兩人先進行民調PK，選出1人，黨部已著手尋找民調公司。

在這關鍵階段，突然傳出張善政有意空降台南，且在台南的民調支持度很高，藍營人事都覺得這項消息成真的機率很低，謝龍介指張善政非國民黨籍，民主社會任何人都有參選的權利，不過黨內已展開兩位黨籍參選人的民調作業，一切需按機制走。

高思博對張善政空降消息感到「巧合的詭異」，自己25日剛邀請張善政作未來的市政顧問，27日立刻傳出他有意參選，認為是選舉時期難免的「空穴來風」，他從未聽過這件事。

黃秀霜則對張善政空降傳聞抱持開放態度，她表示歡迎優秀人才為台南打拼，張善政可以一起參加民調，最後由誰代表則交由人民決定。

陳子敬陣營則表示不管誰空降，現階段一定參選到底，自己宣布參選1年來，跑攤數百場，接觸的群眾約30幾萬人，根本沒有退路，因為空降人選而收攤，對支持者的接受度不高。

民進黨台南市長提名人黃偉哲陣營發言人郭國文表示，張善政是否空降參選台南市長，是國民黨的家務事，但他在台南參選可獲高民調，代表國民黨或者藍營支持者對現有檯面上人選都不滿意的結果。

(中時 )

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