紅衣外傳定名《人面魚》！徐若瑄亮相報喜宣告懷「第二胎」

2018年04月27日 16:01 中時 徐桐炘

《紅衣小女孩2》去年開出破億票房成績，榮登國片票房冠軍，外傳經謹慎籌劃續集反覆調整劇本多次，導演由程偉豪交棒給莊絢維，3日在電影公司門口低調舉行開鏡，今終於宣佈正式片名《人面魚：紅衣小女孩外傳》，如之前報導所預測，男、女主角由鄭人碩、徐若瑄擔任，徐若瑄現場驚喜宣布：「今天終於可以說了，我懷了第二胎！」

徐若瑄表示確認演出已經有三個月，媒體詢問時她卻未正面回應，昨客氣向大家道歉，「就像懷胎前3個月不能說，今天終於能公佈！」她表示過去就有被「靈」入侵的經驗，此次更大膽挑戰鬼片。飾演鋼琴演奏家，她笑言程度連初級都不到，勤練鋼琴挑戰彈八度音，「差點連第一個音都彈不出來！」還因太專心聆聽曲目，從跑步機上被彈飛出來。

徐若瑄一出場就搞笑裝低沈說：「大家好！」營造恐怖氣氛，她也表示：「好久不見，電影作品已經三年不見，很開心、很緊張、很興奮！」明明害怕恐怖片的徐若瑄，拉著老公在新加坡的豔陽高照下看完2集，她笑說真的太恐懼：「我怕晚上廁所都不敢去。」鄭人碩也已看過前2集，相當期待加入新片團隊。

新作主線將放在「魔神仔宇宙」，電影公司更將陸續推出週邊作品，本月初開始漫畫連載，今在記者會現場放置《紅衣小女孩2》VR體驗區，據悉第3集劇情走向更接近「魔神仔宇宙」，確定大魔王不再是紅衣小女孩，將加入「玉山小飛俠」、「人面魚」等更多台灣本土鄉野奇談的魔怪。

(中時 )