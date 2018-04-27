51勞動節中市表揚136模範勞工 中興大學3年連莊獲績優單位

台中市政府在51勞動節前夕，27日於南屯區常港城舉辦模範勞工表揚大會，今年共評選出136位勞工、進用身心障礙績優單位代表12位接受表揚。（張妍溱攝）

友善列印
中時

為了表達對所有勞工朋友的肯定與感謝，台中市政府在51勞動節前夕，27日於南屯區潮港城舉辦模範勞工表揚大會，今年共評選出136位模範勞工、進用身心障礙績優12個單位代表接受表揚；中興大學因連獲3年獲績優單位，獲楷模獎。市長林佳龍也承諾要為勞工創造更好的就業環境。

「為工作帶來價值！」榮獲模範勞工必須具備熱情與創造力。目前擔任振鋒企業股份有限公司主任工程師曾莉雅，因帶領團隊讓公司獲第17屆磐石獎，常利用下班時間製作教材，培育及提攜後進，自2008年擔任「振鋒慈善事業基金會」執行長，推動公益活動，獲頒模範勞工代表。

今年獲得身心障礙模範勞工表揚共10位，在大里區農會任職的廖太林在年資有30年、擔任四健會指導員，曾獲行政院農委會表揚，組織四健會志工隊、協助農友、義助八八水災、921賑災工作及培育推薦接待草根大使和多國交流，促進國民外交。

林佳龍指出，市府向中央勞動部爭取設立「職業安全與衛生中部訓練基地」，提升勞工安全讓業者負起社會責任；今年持續編列預算補助台中市職業工會辦理勞工健康檢查，以易發生職災及從事高風險工作之職業工會會員列為優先補助對象，預防勞工因職業或長時間工作造成慢性疾病等，落實對勞工的健康照顧。

(中時 )

中市身障運動添福祉 馬術運動體… Me Too風潮 廖婉如促台灣婦權更…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。