51勞動節中市表揚136模範勞工 中興大學3年連莊獲績優單位

2018年04月27日 16:07 中時 張妍溱

為了表達對所有勞工朋友的肯定與感謝，台中市政府在51勞動節前夕，27日於南屯區潮港城舉辦模範勞工表揚大會，今年共評選出136位模範勞工、進用身心障礙績優12個單位代表接受表揚；中興大學因連獲3年獲績優單位，獲楷模獎。市長林佳龍也承諾要為勞工創造更好的就業環境。

「為工作帶來價值！」榮獲模範勞工必須具備熱情與創造力。目前擔任振鋒企業股份有限公司主任工程師曾莉雅，因帶領團隊讓公司獲第17屆磐石獎，常利用下班時間製作教材，培育及提攜後進，自2008年擔任「振鋒慈善事業基金會」執行長，推動公益活動，獲頒模範勞工代表。

今年獲得身心障礙模範勞工表揚共10位，在大里區農會任職的廖太林在年資有30年、擔任四健會指導員，曾獲行政院農委會表揚，組織四健會志工隊、協助農友、義助八八水災、921賑災工作及培育推薦接待草根大使和多國交流，促進國民外交。

林佳龍指出，市府向中央勞動部爭取設立「職業安全與衛生中部訓練基地」，提升勞工安全讓業者負起社會責任；今年持續編列預算補助台中市職業工會辦理勞工健康檢查，以易發生職災及從事高風險工作之職業工會會員列為優先補助對象，預防勞工因職業或長時間工作造成慢性疾病等，落實對勞工的健康照顧。

(中時 )