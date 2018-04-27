南北領袖植樹象徵和平 文金罕見公開私人談話超過半小時

在這次兩韓峰會中，除了韓國總統文在寅（左二），還有北韓最高領導人金正恩（右二）外，最受矚目的，就是金正恩的妹妹金與正（右一）。（路透）

友善列印
中時
兩韓峰會27日登場，北韓領導人金正恩（左）跨越北緯38度的軍事分界線，在金正恩邀請下，南韓總統文在寅（右）也跨過北緯38度分界線，短暫踏上北韓領土，之後再回到南韓轄區內。（中央社/南北韓峰會共同採訪團提供）

2018南北高峰會下午行程韓國時間4時30分正式展開，兩韓領導人文在寅與金正恩先共同在松樹前進行「植樹」儀式，並且在植樹後共同走在人造橋上，最後兩人坐下來喝茶，進行長達超過半分鐘公開直播的私人對話。

南韓總統文在寅下午提前10分鐘從「和平之家」走出，到達定點植樹儀式地點等待金正恩，金正恩則搭乘黑色車，在隨扈圍繞車子情況下，抵達植樹地點。

兩人分別拿起鏟子以漢挐山及白頭山土覆蓋在松樹下，之後再由金正恩澆下南韓的漢江水及文在寅澆下北韓的大同江水。

金正恩說，土壤代表兩國人民的心意，確實新的春天已來到南北韓，這是一個重要的時刻。兩人揭開的刻有「種下和平與繁榮」的松樹紀念碑後。金說，希望兩國的關係可以繁榮，即使在冬天，也能像松樹一樣的「綠色」，文回應，南北關係會如此的。

兩人就並肩散步，往藍色人造橋墩走去，約50公尺後，兩人就在一個定點前坐下來喝茶，兩人就這樣在公開直播的畫面下，私人對話長達半小時。

其中有趣的是，直播進行中，攝影師總是尋覓好的位置，擋在鏡頭前，讓正在收看的直播的國際中心中記者們不禁大喊。

(中時 )

不會把你叫醒了 金正恩暗示不再… 板門店宣言︰棄核！兩韓擬年內結…

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