Me Too風潮 廖婉如促台灣婦權更成熟

台中市長夫人廖婉如27日在國際蘭馨協會台灣年會呼籲，讓台灣的婦女權益更成熟，也希望大家多關心來台灣工作的女性外籍移工。（盧金足攝）

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台中市長夫人廖婉如（右二）27日出席國際蘭馨協會台灣年會，與會者爭相與她合影，展現超高人氣。（盧金足攝）
國際蘭馨交流協會中華民國總會台灣年會27日在台中市登場。（盧金足攝）

國際興起關注「Me Too」風潮議題，受性搔擾的女性打破沈默為自己發聲！台中市長夫人廖婉如27日出席國際蘭馨協會台灣年會表示，這樣的議題在台灣應該不是少數人遇到的問題，連她自己都曾遇過被性騷擾的經驗，呼籲台灣婦權能更成熟，男性也要有尊重女性，兩性平權的自覺，更號召善待來台灣的外籍移工，她們來台灣工作，以後返國後，就是台灣的最好國民外交。

國際蘭馨交流協會中華民國總會台灣年會27日在台中登場，廖婉如出席感謝會員們的貢獻，期待與大家共同努力，讓台灣的婦女權益更成熟、人與人相處有更多平等與尊重，也呼籲民眾關心周遭的婦女移工，讓社會變得更美好。

這場盛大年會，包括廖婉如、社會局主秘廖宗侯、中華民國總會總監陸游月紅、創會總監蔡鈴蘭、美洲聯盟主席Dawn Marie Lemonds、美洲聯盟執行長Elizabeth M. Lucas及美洲聯盟理事潘維剛等人都到場參與，廖婉如也展現超高人氣，來自世界各國會員都爭相與她合影。

廖婉如表示，近期國外有不少女性演藝人員站出來，揭發曾被性騷擾或性侵害的經驗，進而在世界各地掀起「Me Too」風潮，這樣的議題在台灣應該不是少數人遇到的問題，連她自己都曾遇過男性觸摸她戴在頸上的項鍊，雖然是為稱讚項鍊漂亮，但近距離接觸並不適宜。

「讓台灣在婦權上、人與人相處上有更多平等與尊重！」廖婉如強調，國際關切「Me Too」議題時，也是台灣社會要做自我療癒的時刻，未來要做更多努力，讓台灣在婦權上、人與人相處上有更多平等與尊重。

廖婉如也呼籲大家可以從尊重關心家裡或工廠中的女性外籍移工做起，因為有她們的幫忙，讓民眾每天的生活更舒適，「大家不妨問問家中的外籍移工朋友生日是哪一天？」一聲祝福，傳達感謝之心。

「外籍移工在台灣受到的尊重程度還有努力的空間！」廖婉如說，女性外籍移工來台灣工作，有的是為了生病的父母，有的是為孩子的教育，離鄉背井到台灣工作等，盼讓她們因為大家的關懷而使生活更好，這也是國際蘭馨交流協會的創會宗旨。

廖婉如表示，未來也能更進一步朝著國際蘭馨協會未來十年的大方向「教育」而努力，了解自己可以透過外籍移工在她的母國做什麼事，或是幫助她們的孩子獲得教育等，相信這是大家都有能力做到的，期待可以一起努力讓社會變得更美好。

美洲聯盟理事潘維剛也表示，「Me Too」行動，讓受到性騷擾、性別暴力的女性勇敢站出來，自己決定身體的自主權，她分享活躍於各領域的優秀女性代表人物，「女力」時代的崛起，追求實質的兩性平權。

(中時 )

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