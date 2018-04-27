台中旅展登場 揪團旅展省1萬

南北韓會談議題最近正夯，旅行業者特別在旅展喊出「前進北韓」口號，推動韓國觀光。(林欣儀攝)

友善列印
中時
2018台中國際旅展登場，許多民眾湧入會場，盼搶到便宜餐券或旅遊行程。(林欣儀攝)

鎖定暑假旅遊市場，由台中世貿主辦、為期4天的「台中國際旅展」27日展開，今年規模更勝以往，共吸引450家業者、550個攤位展出，而受地震影響的花蓮縣政府更首度到中部旅展搶客，推出住宿、套裝旅遊優惠，此外，消保官也特別進駐會場，為民眾權益把關。

熱鬧滾滾的旅展在拉斯維加斯迎賓舞蹈秀中揭開序幕，大批民眾來會場搶便宜，現場萬頭鑽動。台中世貿中心副總經理洪玉玲指出，參展廠商這次使出渾身解數，還有業者推出購買午餐券送下午茶券的超低優惠，盼活絡旅遊、餐飲市場。

其實，看準旅展商機，多家飯店今年也規劃多重組合優惠，台中林酒店為搶食觀光大餅，首度推出「林集團聯合餐券買六送一」及「森林百匯假日下午餐券買四送一」，號稱餐券適用北中南集團所屬飯店；金典酒店也推出限量「買10送10」特賣。

「前進北韓！」看準南北韓會談議題，旅行業者也在旅展中推廣韓國觀光。洪玉玲說，接下來包括端午節假期、暑假市場越來越熱絡，旅行業者特別推出揪團旅展下訂省1萬元、堪稱超低優惠。而推廣國內旅遊，包括原住民委員會、客家委員會及花蓮縣政府都首次到中台灣搶客。

洪玉玲強調，往年旅展4天展期約可吸引14萬參觀人次，去年約創造15億元業績，今年旅展首度移師台中國際展覽館展出，且規模更勝以往，盼參觀人次達到16萬、創造15億元成交金額。

(中時 )

Me Too風潮 廖婉如促台灣婦權更… 高雄駁二青春設計節x影展起跑 揭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。