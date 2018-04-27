台中旅展登場 揪團旅展省1萬

2018年04月27日 16:23 中時 林欣儀

2018台中國際旅展登場，許多民眾湧入會場，盼搶到便宜餐券或旅遊行程。(林欣儀攝)

鎖定暑假旅遊市場，由台中世貿主辦、為期4天的「台中國際旅展」27日展開，今年規模更勝以往，共吸引450家業者、550個攤位展出，而受地震影響的花蓮縣政府更首度到中部旅展搶客，推出住宿、套裝旅遊優惠，此外，消保官也特別進駐會場，為民眾權益把關。

熱鬧滾滾的旅展在拉斯維加斯迎賓舞蹈秀中揭開序幕，大批民眾來會場搶便宜，現場萬頭鑽動。台中世貿中心副總經理洪玉玲指出，參展廠商這次使出渾身解數，還有業者推出購買午餐券送下午茶券的超低優惠，盼活絡旅遊、餐飲市場。

其實，看準旅展商機，多家飯店今年也規劃多重組合優惠，台中林酒店為搶食觀光大餅，首度推出「林集團聯合餐券買六送一」及「森林百匯假日下午餐券買四送一」，號稱餐券適用北中南集團所屬飯店；金典酒店也推出限量「買10送10」特賣。

「前進北韓！」看準南北韓會談議題，旅行業者也在旅展中推廣韓國觀光。洪玉玲說，接下來包括端午節假期、暑假市場越來越熱絡，旅行業者特別推出揪團旅展下訂省1萬元、堪稱超低優惠。而推廣國內旅遊，包括原住民委員會、客家委員會及花蓮縣政府都首次到中台灣搶客。

洪玉玲強調，往年旅展4天展期約可吸引14萬參觀人次，去年約創造15億元業績，今年旅展首度移師台中國際展覽館展出，且規模更勝以往，盼參觀人次達到16萬、創造15億元成交金額。

(中時 )