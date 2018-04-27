珍貴林木變藝品銷大陸 警查獲百萬「發財豬」

士林地檢署檢察官翁偉倫指揮保七刑警大隊在朱嫌的倉庫內發現價值上千萬的一級珍貴林木都變成了擺放藝品。（李文正翻攝）

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保七刑大在北投一處倉庫發現濃濃的木材香味，循線逮捕朱姓男子，並起出扁柏製成的聚寶盆。（李文正攝）
警方查獲的藝品中，其中一隻6公斤的發財豬經過名家雕刻轉售可以賣超過百萬。（李文正攝）

保七總隊刑警大隊、林務局等單位，近期查獲珍貴一級林木盜賣，嫌犯朱姓男子向山老鼠收購後，再轉給加工廠製作成大陸地區喜愛的藝品，價格飆漲數百倍，檢警在北投區大業路的倉庫內，因聞到濃濃的香味，循線逮捕56歲朱嫌以及共犯，依違反森林法函送法辦。

林物局羅東林管處秘書周真坪表示，台灣特有的扁柏、肖楠、紅檜在大陸藝品市場，若經過名家雕刻，價值更是翻數倍之多，查獲藝品中其中一隻「發財豬」6公斤重，經過名家蔡明峰之手，市場價超過百萬。

警方去年12月間，在北投地區聞到濃濃的木材香味，在旁邊埋伏守候，查獲藝品擁有人朱姓男子，各式藝品共139件，總重量超過3200公斤，價值超過千萬。朱供稱，是由一名何姓男子，因積欠他百萬債務，以紅檜、扁柏、肖楠、牛樟、黃連木、櫸木等原木抵債，他再轉給藝品店加工。

士林地檢署檢察官翁偉倫帶隊到朱男倉庫搜索，在裡面發現琳瑯滿目的藝品，小到文昌筆，大到半個人高的飾品，有黃金磚、聚寶盆等藝品，都整間飄散濃濃的木材香味，其中一只「發財豬」經過名家蔡明峰雕刻，原本1噸大約數千元的價值，市價超過百萬，粗估自2012年到2014年不法獲利數千萬。

保七刑大表示，竊取森林資源所造成的危害，除了損失千年樹木，造成的土壤流失更是無法估算，近年因大陸土豪崛起高價收購，警方加緊查緝，逮捕幕後投資金主，並查扣犯罪不法。

(中時 )

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