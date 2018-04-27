珍貴林木變藝品銷大陸 警查獲百萬「發財豬」

2018年04月27日 16:25 中時 李文正

保七刑大在北投一處倉庫發現濃濃的木材香味，循線逮捕朱姓男子，並起出扁柏製成的聚寶盆。（李文正攝）

警方查獲的藝品中，其中一隻6公斤的發財豬經過名家雕刻轉售可以賣超過百萬。（李文正攝）

保七總隊刑警大隊、林務局等單位，近期查獲珍貴一級林木盜賣，嫌犯朱姓男子向山老鼠收購後，再轉給加工廠製作成大陸地區喜愛的藝品，價格飆漲數百倍，檢警在北投區大業路的倉庫內，因聞到濃濃的香味，循線逮捕56歲朱嫌以及共犯，依違反森林法函送法辦。

林物局羅東林管處秘書周真坪表示，台灣特有的扁柏、肖楠、紅檜在大陸藝品市場，若經過名家雕刻，價值更是翻數倍之多，查獲藝品中其中一隻「發財豬」6公斤重，經過名家蔡明峰之手，市場價超過百萬。

警方去年12月間，在北投地區聞到濃濃的木材香味，在旁邊埋伏守候，查獲藝品擁有人朱姓男子，各式藝品共139件，總重量超過3200公斤，價值超過千萬。朱供稱，是由一名何姓男子，因積欠他百萬債務，以紅檜、扁柏、肖楠、牛樟、黃連木、櫸木等原木抵債，他再轉給藝品店加工。

士林地檢署檢察官翁偉倫帶隊到朱男倉庫搜索，在裡面發現琳瑯滿目的藝品，小到文昌筆，大到半個人高的飾品，有黃金磚、聚寶盆等藝品，都整間飄散濃濃的木材香味，其中一只「發財豬」經過名家蔡明峰雕刻，原本1噸大約數千元的價值，市價超過百萬，粗估自2012年到2014年不法獲利數千萬。

保七刑大表示，竊取森林資源所造成的危害，除了損失千年樹木，造成的土壤流失更是無法估算，近年因大陸土豪崛起高價收購，警方加緊查緝，逮捕幕後投資金主，並查扣犯罪不法。

(中時 )