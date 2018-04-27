激烈競爭！摩曼頓天王盃三對三開放報名

2018年04月27日 16:23 中時電子報 黃及人

摩曼頓舉辦的「2018摩曼頓天王盃三對三籃球賽」即將來襲，且從即日起開放報名，再次引爆全台喜愛鬥牛的籃球魂！今年延續廣受好評的北中南三區預賽，號召更多熱愛籃球運動的年輕人一同爭奪王位，成為球場上的天王！

摩曼頓天王盃三對三在主辦單位努力下，不斷的精進賽事內容及活動規劃，從首年只有南北王位之爭，到去年開闢中區新戰場，報名人數更再創賽史新高。邁入第三年的摩曼頓天王盃除了擴大舉辦，且增加賽事組別的隊數外，還要加碼獎金及各項獎品犒賞各路英雄，總價值超過新台幣50萬！

摩曼頓天王盃三對三將從即日起開放報名。至6月24日中午十二點截止(額滿為止)，賽事共分4個組別，國中組、高中組、大專社會組、女子組(不分年齡)；每位參賽者還可獲得賽事紀念籃球衣乙件及加碼的運動毛巾乙條。

今年摩曼頓天王盃三對三也有許多贊助商投入豐富的資源及獎項回饋給籃球愛好者們，包含NIKE、可樂果、卡迪那、寶礦力水得、肯德基、必勝客、臺鹽實業公司、GATSBY及MUELLER，希望吸引大家熱情參與。

各區預賽將分別於7月28日台中逢甲大學、8月4日高雄福誠高中、8月11日台大體育館(舊館)熱血開打，最終「天王之位」將於8月12日台大體育館(舊館)的總決賽隆重出爐！

(中時電子報)