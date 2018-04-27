守護樹木！中市辦台灣樹木醫學國際研討會

2018年04月27日 16:31 中時 盧金足

台中市政府持續維護樹木健康及安全，包括成立景觀植栽委員會督導、建立樹木健檢身分證、推廣台中好好行APP、舉辦樹木修剪認證考試及強化行道樹的安全管理；27日邀集專業單位人士齊聚共商行道樹管理策略，盼汲取各領域專業知識與經驗，落實於業務執行，提升全市行道樹及公園綠地的樹木景觀美感與健康管理維護，建構永續的綠色城市。

市府建設局今日舉辦「2018台中市樹木醫學研討會-行道樹的安全政策及維護管理實務」，由台灣樹木醫學學會理事長廖天賜及台灣愛樹保育學會會長曾檉銳擔任主持人，邀請國際樹木專家講演分享，包括中央部會及各縣市政府代表、大學景觀系師生及各級學校教職、產業界與從事行道樹維護管理的人員及市府約400人均共襄盛舉。

建設局長黃玉霖表示，這次研討會邀請國際樹木專家講演分享，首先由日本第2屆樹木醫有田和實院長發表「日本行道樹的健康管理與診斷」專題，闡述行道樹的安全診斷及診斷順序；另外，也由香港樹木拓展學會吳志雄老師以「香港樹木的管理政策」為題，和與會者分享樹木的風險管理。

市府近3年內由機關與學術及實務界合作推動，讓守護樹木作為擁有長足且穩定的進展，期許藉由這次機會，匯集各專業單位及熱心人士分享寶貴經驗，進一步加深大眾維護綠色城市的認同感，為台中市的樹木打造友善的生長環境。

(中時 )