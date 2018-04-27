板門店宣言︰棄核！兩韓擬年內結束戰爭狀態

2018年04月27日 17:05 中時電子報 楊幼蘭 、 何宜玲 、 李靖棠

韓國總統文在寅和北韓最高領導人金正恩27日在峰會結束後簽署協議，並共同發表聲明，表示商定爭取在年內宣佈結束兩韓戰爭狀態。兩人並宣布，將停止雙方一切敵對行為。

在經數小時商議後，文在寅與金正恩共同發表聲明。（圖/阿里郎電視台直播）

平常鮮少對外發表談話的金正恩，也在鏡頭前發表共同聲明。（圖/阿里郎電視台直播）

據韓聯社報導，文在寅和金正恩正式簽署《板門店宣言》，宣布朝鮮半島將不再有戰爭。

此外，根據宣言，兩韓為了構建永久鞏固的半島和平機制，將努力促成韓朝美三方會談，或韓朝美中四方會談。

文在寅（圖左）與金正恩（圖右）在板門店暢談。（圖/路透社）

宣言稱，兩韓一致確認，通過完全棄核，實現半島無核化的共同目標。雙方並商定，文在寅今年秋天將訪問北韓。兩人還宣布，從5月1日起，將停止邊境心戰喊話。

聲明同時指出，8月15日將舉行兩韓民眾最關心的離散家屬團聚活動。

事實上，在日本宣布無條件投降後，被殖民統治多年的朝鮮半島，也在列強支持下獨立，但此時的世界局勢，卻早已呈現由美蘇兩強分別領導的民主與共產對立陣營。金日成和北韓勞動黨在前蘇聯支持下，於1946年9月9日成立北韓民主主義人民共和國；而南方則在美國支持下，選舉李承晚為總統，成立大韓民國，形成初期的南北對立分治。

1950年6月25日凌晨，朝鮮人民軍大舉南下，快速擊破38度線，直奔南韓首都漢城，而當時南方軍隊裝備和兵員在絕對弱勢下，截至同年9月為止，南韓國土線已被推至釜山一區。

登陸仁川後的聯合國部隊，不僅快速收回南方失土，更逐步向北推進38度線，10初麥克阿瑟強行突破38度線，並打下平壤，讓整個局勢又快速逆轉。但早已警告美國的中國大陸，在史達林和毛澤東決議下，由彭德懷領軍、將東北邊防軍改組為中國人民志願軍，前往朝鮮半島援助金日成和勞動黨政府，入朝後的志願軍和聯合國部隊共發生五大戰役。

最終在杜魯門總統主和、強行撤換麥克阿瑟職務後，並在美蘇雙方與聯合國介入下，終於在1953年7月27日於板門店簽署《朝鮮停戰協定》，並在38度線南北各2公里寬區域設立非軍事區，但雙方僅簽署停戰協議，法理上仍處於戰爭狀態。

(中時電子報)