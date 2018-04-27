愛心「跳蚤」超霸氣 貴婦捐名牌包響應義賣

2018年04月27日 16:40 中時 鐘武達

員林市愛心貴婦捐助廣寧樂善團愛心義賣的名牌包，個個價值不菲。（鐘武達攝）

超霸氣的「跳蚤」！員林市廣寧樂善團籌募弱勢兒童「我愛寶貝夏令營」基金募集的二手商品將在28、29日的愛心跳蚤市場義賣，1群愛心貴婦感動之餘，27日大方捐出市價超過40萬元的名牌包響應，有愛馬仕、LV還有香奈兒。

廣寧樂善團團長張雪如說，一般社團舉辦的「兒童夏令營」至少要幾百元到千元的費用，對一般家庭來說很便宜，但對低收家庭卻是沉重負擔，為讓弱勢小孩能夠無後顧之憂參與，廣寧樂善團每年都會集結各界愛心舉辦完全免費的「我愛寶貝夏令營」。

「可以捐名牌包嗎？」廣寧樂善團透過跳蚤市場義賣籌募夏令營基金，本月初開始勸募二手物資，雖然愛心不斷，募得的二手物資約有500種，但還是不足。傷腦筋之際，1群愛心貴婦媽媽主動聯繫，表示她們也要為弱勢盡心力。

27日上午黃淑惠、汪明麗、劉庭莉等愛心媽媽們捐出從世界各國購買、總市價超過40萬元的名牌包與皮帶時，張雪如驚呼，這是「及時雨」。

張雪如表示，這批價值不菲的名牌包與皮帶，將是28、29日義賣會最霸氣的「跳蚤」寶物，但儘管名貴，還是會比照其他二手物資，全部採現場及上網1元起競標，因為「愛心」都等值。

捐出市價11萬元名牌包的黃淑惠說，她期待包包可以賣得好價錢，如果競標價格不理想，將會搶標買回再捐出。

(中時 )