失眠非「藥」不可 高醫推助眠良策

2018年04月27日 16:37 中時 柯宗緯

人的一生有1／3時間都在睡覺，但對失眠者而言卻是奢求，只好依賴安眠藥，但吃多恐怕有副作用。高醫精神科設計一套非藥物治療方案，透過睡眠衛生契約、學習放鬆技巧、睡眠日記及睡眠調整，循序漸進達到安眠效果。

高醫精神科醫師蘇振翔指出，據台灣睡眠醫學學會研究顯示，全台案性失眠盛行率高達11.3％，長期失眠對專注力、記憶力、決策力及生活與工作造成影響，更可能增加罹患情緒障礙、心肺系統疾病等風險。

蘇振翔說，提到失眠大多人會聯想吃安眠藥，根據食藥署統計，國人每年服下逾3.2億安眠藥，因為吃藥是緩解失眠捷徑，但失眠者不知除了吃藥外，還有其他方法。

高醫團隊設計一套非藥物治療方案，透過認知行為治療，與個案約定遵守「睡眠衛生事項」，例如睡前不得玩3C、學習放鬆技巧練習、就寢及起床時間紀錄、利用刺激控制法與睡眠濃縮法修正睡眠習慣及時間。

蘇振翔說，目前已有40至65歲的8名個案接受治療，1個月來睡眠狀況改善，睡眠狀況改善，並有3名個案的安眠藥使用劑量下降。該療程可以客製化一對一，另透過團體治療更能提高效率。

失眠除了情緒、高壓力外，睡前玩3C及飲食習慣皆是造成多元失眠因素。林口長庚醫院營養師朱偉菁指出，睡前不要吃太飽，而含有咖啡因的茶、咖啡易造成失眠，另建議多攝食可助安定神經的含鈣、鎂等食物助眠。

(中時 )