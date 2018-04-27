南市安平國宅海砂屋案 民代怒朝代理市長摔杯

2018年04月27日 16:44 中時 洪榮志

國民黨台南市議員盧崑福27日總質詢，針對安平二期國宅海砂屋案，要求市府全額補償。不料，代理市長李孟諺答詢時，一句「我要跟這些住戶講，如果你們一直讓盧崑福牽著鼻子走」，引發盧的不滿，除朝李丟保溫杯外，還衝上報告台，差點爆發衝突。

盧崑福指出，安平二期4棟國宅，有水泥塊剝落、鋼筋裸露等問題，希望市府主動幫忙賠償及補償。賴清德任市長時曾說，住戶一戶換一戶零出資，如今市府卻要居民出錢配合蓋；政府偷工減料的責任，為何要轉嫁到受害居民身上？

盧崑福認為，0206震災善款42億，可以補助公有的國中小校舍防震，也可以補助土壤液化區住宅，甚至還可以拿來印書做宣傳；剩下的20億花不完要捐出去，為何不拿來賠償二期國宅都更不足款項，讓弱勢的市民早日有個安全的家呢？

李孟諺答詢說，市府已爭取中央補助3億4000多萬，由都發局委請建築師規畫設計後，這樣才能了解每戶要出多少？容積率可蓋多少戶？

盧崑福強烈要求李孟諺承諾，為了住戶居住安全，今年底一定會動工；李卻答說，「我跟住戶說，如果一直讓盧崑福被牽著鼻子走」，此話一出引發盧及旁聽席的住戶不滿，盧還怒丟保溫杯並上前質問，居民則衝下來要找李說清楚，但被警力擋在議場門口。

事後，市府除遺憾及譴責外，也強調，因重建完成後，房屋的價值會遠高於現在的價值，因此住戶零出資會有困難；但市府會盡力爭取中央協助及各項資源，讓住戶的出資能降到最低。至於是否可用0206震災善款補助都更，將與善款運用監督委員會討論，或跟個別捐贈者溝通。

(中時 )