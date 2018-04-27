舌尖上的台北 作家帶路品嚐10家在地手路菜

台北市觀傳局27日舉辦《台北‧職人食代》新書發布會。（台北市觀傳局提供）

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榮獲米其林一星殊榮的「金蓬萊遵古台菜」主廚陳博璿，現場料理招牌排骨酥。 （吳堂靖攝）

你有多久沒吃到正統台菜的了？台北市觀傳局邀請王瑞瑤、林家昌、魚夫、焦桐、番紅花等飲食作家聯合執筆，出版新書《台北‧職人食代》，收錄10家台北美食老店故事，橫跨台菜、江浙菜、粵菜等，帶領旅客一探美食背後的職人身影，品嚐屬於台北的道地滋味。

東一排骨店、華泰九華樓、金蓬萊遵古台菜，一家家台北超過30年的經典美食老店，全都收錄在《台北‧職人食代》一書，台北市觀傳局27日舉辦新書發布會，金蓬萊主廚陳博璿更現場重現排骨酥「擠骨頭」、高溫搶酥的手路，觀傳局長陳思宇一邊憶起兒時用餐情景，一邊品嚐剛起鍋的排骨酥，直呼「超酥脆！」

觀傳局長陳思宇表示，美食職人是台北飲食文化的靈魂，職人們親力親為、用心至深，是台北美食豐厚的軟實力，希望旅客將《台北‧職人食代》當作道地的美食指南，親自品嚐台北的道地滋味。

「溫度是台菜最獨一無二的特色！」作家番紅花表示，不同於溫冷的法餐、日式料理，台菜重視「熱」，不僅食物熱，氣氛也要熱，著重大夥團聚的熱鬧氣氛，一如台灣的精神與氣味。

《台北‧職人食代》每本售價新台幣250元，可至台北市政府出版品紀念品展售中心、國家書店、五南文化廣場、三民書局、誠品書店、金石堂等全台各大書店及博客來網路書店購買。

(中時 )

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