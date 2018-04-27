檢察總長人事案過關 江惠民：推動實踐司改決議等3目標

2018年04月27日 16:42 中時 陳淑芬

準檢察總長江惠民（右）表示，頂新油品案是典型團隊辦案成果，公訴小組台中高分檢主任檢察官李慶義（左）是喜歡做事情的人（陳淑芬攝）

台中高分檢檢察長江惠民被提名檢察總長人事案，立法院27日投票過關，消息傳回，江惠民說：「這是榮譽、也是承擔」，未來將朝向實踐司改決議；落實誠信正義、人權意識及辦案的獨立及中立性等3項重點目標。江惠民表示，要成就一件事，單靠一個人的力量有限，未來希望透過團隊辦案展現力量。

立法院27日進行檢察總長提名人事同意權案投票，江惠民獲得84票同意票通過。江惠民接受媒體採訪表示，「這是榮譽、也是承擔」，他未來將推動「實踐司改決議、贏得人民信任」、「落實誠信正義、人權意識」及「辦案的獨立性及中立性」等3個重點目標。

江惠民強調，檢察官要成為人權的守護者，不管是保護被告或被害人的人權都是檢察官的擔當。檢察官的角色困難在於追查案件過程，要小心拿捏程序是否違背人權，他反對為達到目的而犧牲誠信、正義。

對於台中高分檢的表現，江惠民說，要成就一件事，一個人力量有限，他很幸運，這群夥伴很強、各有功夫，透過團隊辦案發揮一致力量，在王忠義案、鄭性澤案及頂新油品案等都是典型的團隊辦案成果。

江惠民指出，尤其，台中高分院27日改判的頂新油品案，發動檢察一體結合一審及二審合作外，並縱向整合中央食藥署、地方衛生局，甚至透過海外函查等，重新勾稽案情，拿出的事證都很有料，都是下苦功準備，否則無法做到。

(中時 )