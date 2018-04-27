小孩生父拿了她300萬 T妹嗆：只剩一人仍要生

2018年04月27日 16:47 中時電子報 林郁庭

懷有身孕的網紅「T妹」（Tiffany Chen）2月時承認已懷孕，並常分享自己懷孕大肚的辣照，但卻始終不公布腹中寶寶的生父為何人。她最近有感而發，表示看不慣有女生認為「懷孕就能結婚」，卻只因為男方反悔，最終落得墮胎下場還公開討拍的行為。她借此話題自爆肚中孩子生父拿走她3百萬一事，引發網友熱烈討論。

T妹坦承已經懷有17週身孕後，接受《蘋果日報》訪問時，只故弄玄虛笑稱：「這是個人隱私，我想保密，你可以說是父不詳。」昨（26）日她在臉書發文，表示看到有女生公開審判「渣男」的爆料事件，內容大多是男方曾給女方承諾「有了小孩會結婚」，最後卻反悔，女生最後只好將寶寶拿掉。她爆氣狠嗆：「男方對愛情不夠看重，女方對生命不夠看重」認為2人半斤八兩，因此完全不值得同情。

隨後T妹再自爆料自己孩子的父親，透露：「我孩子的生父，拿了我三百萬！我連吭都沒有吭一聲！最後還不是一個人把寶寶生下來！再苦、再累 我也必須對小生命負責，因為寶寶是無辜的！」

T妹認為，女方既然有了寶寶，即使遇到男方不想承認，也不要因此拿掉小孩，「已經有心跳有生命，被殺死的才可憐！」她怒批那種因為爸爸不認就拿掉小孩的女人「不值得同情」，不然就是，「如果沒有經濟能力，還是沒有男人會死的！請安全措施做好」。

(中時電子報)