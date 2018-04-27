拼歷史定位 從南韓角度看文金峰會

2018年04月27日 16:47 中時 施施

南北韓高峰會27日展開，設在高陽市會展中心的新聞中心，湧入約3000名媒體記者，直播畫面顯示北韓領導人金正恩的妹妹金與正與南韓總統文在寅握手致意時，特別引起媒體記者的關注。（中央社/翻攝自南北韓高峰會新聞中心即時畫面）

南北韓史上第3次峰會27日登場，出身脫北家庭的南韓總統文在寅稱得上居功厥偉。他對北韓一向立場寬容、主張對話，也是10年前自由派政府「陽光政策」的主要推手，不過，在強大的國際壓力與國內質疑聲浪下，他這場「拼歷史定位」的賭注可謂相當巨大。

文在寅的父母在韓戰期間逃至南韓，妹妹則留在老家咸鏡，家人對故鄉感情深厚，他本身也是親朝派前總統盧武鉉的親密戰友，一向師承金大中與盧武鉉的陽光政策。去年5月競選期間，他接受《時代》雜誌專訪時強調，「即使金正恩不可理喻，我們還是必須接受他統治北韓的事實…必須跟他溝通」，他因此被視為讓北韓重回談判桌的一大希望。南韓學者金容沃曾問文在寅，若當選總統，是否會訪問美國或北韓，他也毫不猶豫地回答，「我會先去北韓。」

2007年，文在寅協助策畫兩韓第2次峰會，並隨盧武鉉親赴平壤，與當時的北韓領袖金正日對談。加上他擔任青瓦台秘書長期間，曾舉辦一連串六方會談，這些經驗讓他對兩韓交手累積不少深刻見解，當時採取的「循序漸進」策略奏效，也讓他更有信心。

最新民調發現，近8成南韓民眾贊成與北韓簽署和平協議，另2份民調也顯示，目前文在寅的支持率介於65.6％至71％，這意味他力促兩韓破冰與美朝峰會，受到多數民眾支持。不過，南韓保守派認為，他的態度只會讓北韓氣燄更囂張、削弱國際對北韓的制裁力道。也有專家主張，一旦雙方領導人攤牌後徒勞無功，恐將意味外交手段用盡，並重回敵意一觸即發的時期。但是，如果他能就此化解南韓夾在美國與大陸兩強間「三明治」般的困境，並為朝鮮半島帶來和平，那麼他的歷史定位將大不相同。

雖然文在寅始終相信，協商才是解決爭端之道，但金正恩在他甫上任時連續試射飛彈，導致他不得不採取強硬立場，同意部署「薩德」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），也因此得罪大陸，北京還對首爾實行經濟制裁，使南韓觀光、娛樂和化妝品等產業受到重創。南韓外長康京和因而在去年10月底提出「三不」聲明：不加入美國反導體系、不發展韓美日安保聯盟、不考慮追加部署薩德。此後陸方態度軟化，也讓文在寅鬆了一口氣。今年元旦，金正恩又主動表態願意參加平昌冬奧，接下文在寅早就遞出的橄欖枝，他才終於可以穿針引線，牽成畫時代的「川金會」。

除了個人信念、家庭背景以及民意支持等因素外，文在寅也希望重啟2016年被前總統朴槿惠下令關閉的開城工業區。當時朴政府指控，北韓將該區賺取的外匯投入核武研發，關閉是為回應北韓舉行第4次核試與試射長程洲際飛彈。不過，文在寅相信，重啟這座兩韓聯營的工業區有助於活化陷入危機的南韓經濟，為年輕人創造更多工作機會，進而推動經濟發展。

(中時 )