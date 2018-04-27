拼歷史定位 從南韓角度看文金峰會

南北韓史上第3次峰會27日登場，出身脫北家庭的南韓總統文在寅稱得上居功厥偉。他對北韓一向立場寬容、主張對話，也是10年前自由派政府「陽光政策」的主要推手，不過，在強大的國際壓力與國內質疑聲浪下，他這場「拼歷史定位」的賭注可謂相當巨大。
文在寅的父母在韓戰期間逃至南韓，妹妹則留在老家咸鏡，家人對故鄉感情深厚，他本身也是親朝派前總統盧武鉉的親密戰友，一向師承金大中與盧武鉉的陽光政策。去年5月競選期間，他接受《時代》雜誌專訪時強調，「即使金正恩不可理喻，我們還是必須接受他統治北韓的事實…必須跟他溝通」，他因此被視為讓北韓重回談判桌的一大希望。南韓學者金容沃曾問文在寅，若當選總統，是否會訪問美國或北韓，他也毫不猶豫地回答，「我會先去北韓。」
2007年，文在寅協助策畫兩韓第2次峰會，並隨盧武鉉親赴平壤，與當時的北韓領袖金正日對談。加上他擔任青瓦台秘書長期間，曾舉辦一連串六方會談，這些經驗讓他對兩韓交手累積不少深刻見解，當時採取的「循序漸進」策略奏效，也讓他更有信心。
最新民調發現，近8成南韓民眾贊成與北韓簽署和平協議，另2份民調也顯示，目前文在寅的支持率介於65.6％至71％，這意味他力促兩韓破冰與美朝峰會，受到多數民眾支持。不過，南韓保守派認為，他的態度只會讓北韓氣燄更囂張、削弱國際對北韓的制裁力道。也有專家主張，一旦雙方領導人攤牌後徒勞無功，恐將意味外交手段用盡，並重回敵意一觸即發的時期。但是，如果他能就此化解南韓夾在美國與大陸兩強間「三明治」般的困境，並為朝鮮半島帶來和平，那麼他的歷史定位將大不相同。
雖然文在寅始終相信，協商才是解決爭端之道，但金正恩在他甫上任時連續試射飛彈，導致他不得不採取強硬立場，同意部署「薩德」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），也因此得罪大陸，北京還對首爾實行經濟制裁，使南韓觀光、娛樂和化妝品等產業受到重創。南韓外長康京和因而在去年10月底提出「三不」聲明：不加入美國反導體系、不發展韓美日安保聯盟、不考慮追加部署薩德。此後陸方態度軟化，也讓文在寅鬆了一口氣。今年元旦，金正恩又主動表態願意參加平昌冬奧，接下文在寅早就遞出的橄欖枝，他才終於可以穿針引線，牽成畫時代的「川金會」。
除了個人信念、家庭背景以及民意支持等因素外，文在寅也希望重啟2016年被前總統朴槿惠下令關閉的開城工業區。當時朴政府指控，北韓將該區賺取的外匯投入核武研發，關閉是為回應北韓舉行第4次核試與試射長程洲際飛彈。不過，文在寅相信，重啟這座兩韓聯營的工業區有助於活化陷入危機的南韓經濟，為年輕人創造更多工作機會，進而推動經濟發展。
(中時 )