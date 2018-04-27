教育部若不聘管 台大再耗一年多沒校長

2018年04月27日 16:56 旺報 簡立欣

教育部27日將作出准否台大校長人事案的決定。由於外界已有風聲，指教育部將朝「遴選瑕疵」的方向操作，且不是讓原來的遴選會重選校長，而是遴選過程全部歸零，學校要從「組成檢討遴選辦法的小組」開始；預料台大將再耗上一年半左右才能選出新校長。

依《台大校長遴選委員會組織及運作要點》，校長任期屆滿10個月之前或是因故出缺兩個月內，必須組成遴選委員會。不過教育部若堅持不聘任管中閔，又認定台大遴選過程有瑕疵的話，理論上台大應該要先組成檢討遴選辦法的小組，之後再向校務會議報告後修正通過；增加的這個過程，起碼需時半年以上。

接下來，台大要花2到3個月時間組成遴選委員會。台大遴選委員會有21人，除了教育部遴派代表3人之外，學校代表9人，校友代表及社會公正人士9人，都有各自的兩階段投票（成員普選、校務會議投票），以及行政會議、校友總會推薦等過程。

按照台大遴委會規章，遴委會組成之後，應該在7個月內完成校長遴選。他們需要完成的工作依序是：公告遴選校長一個月以上，公告到收件則至少兩個月；遴委會收件後資格審查並投票，選出校長候選人；訪談相關人士（以確認候選人條件或事蹟）；舉行治校理念說明會；逐一面談候選人；校務會議推薦投票；遴委會遴選會議。

上述情況都還是一切順利的狀況下，保守估計一年半可以選出校長。但一位台大教授指出，裡頭一個很重要的關卡是，看了過去4個月台大遴委會、管中閔和台大所有師生遭受的羞辱，還有哪個正經的人會想來台大當校長，除非他本來顏色就對了？

一位台大校務會議代表表示，台大現任代理校長郭大維已經代理10個月，一個台灣的龍頭大學將近1年沒有正式校長，許多校務和校際交流、學術合作無法推動，已經是天大笑話；「過去4個月來，台大被凌遲得只剩半條命，若是再耗一年半，我無法想像這所大學還如何可能領銜台灣。」

(旺報 )