男子願賭不服輸 燒毀2千鈔票被判罰4千

丁姓男子打賭輸錢竟將2000元獎金燒毀，結果又遭法院判罰4000元。（示意照片）

友善列印
中時

丁姓男子與友人打賭只要一口喝下500cc的啤酒加高粱就可贏走2000元獎金，不料，對方挑戰成功準備拿走2000元，丁竟反悔並將紙鈔燒毀，全案因雙方打架互控傷害警方意外查獲，彰化地方法院27日依《妨害國幣懲治條例》判處丁罰金4000元。

家住彰化縣埔鹽鄉的34歲丁男，是於去年6月20日晚上與周姓友人、陳姓少年到同村陳姓3兄弟家拜訪，席間並與陳家兩名弟弟一起飲酒作樂，相談甚歡。

但酒喝到一半，丁男與周男突然心血來潮，先是各拿出1000元紙鈔放在桌上，接著倒滿1杯500cc的啤酒加高粱酒，吆喝起哄說「誰可以一口喝完，就拿走獎金2000元」。說時遲那時快，陳家老么拿起酒便往嘴裡灌，「一氣呵成」挑戰成功。

陳家老么喝完酒後伸手才將2張千元大鈔拿到面前，丁男竟惱羞成怒拿出打火機將鈔票燒毀，此舉引發陳不滿，雙方起爭執，最後還相約到村長家談判，不料，又是一言不和演變成肢體衝突，最後互控傷害鬧進派出所。

「燒鈔票打架！」警方受理雙方互控傷害，意外查出爭端竟是丁男燒鈔票，由於「毀損國幣」屬非告訴乃論，全案於是依《妨害國幣懲治條例》與《傷害》等罪送辦，後來，傷害部分雙方和解撤回告訴，但丁男燒鈔票的行為仍是依法不容，法官判罰他4000元。

(中時 )

男子深夜駕車拋錨 暖警所長協助… 倪安東婚外遇案 小三與妻子達成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。