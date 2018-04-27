男子願賭不服輸 燒毀2千鈔票被判罰4千

2018年04月27日 16:52 中時 鐘武達

丁姓男子與友人打賭只要一口喝下500cc的啤酒加高粱就可贏走2000元獎金，不料，對方挑戰成功準備拿走2000元，丁竟反悔並將紙鈔燒毀，全案因雙方打架互控傷害警方意外查獲，彰化地方法院27日依《妨害國幣懲治條例》判處丁罰金4000元。

家住彰化縣埔鹽鄉的34歲丁男，是於去年6月20日晚上與周姓友人、陳姓少年到同村陳姓3兄弟家拜訪，席間並與陳家兩名弟弟一起飲酒作樂，相談甚歡。

但酒喝到一半，丁男與周男突然心血來潮，先是各拿出1000元紙鈔放在桌上，接著倒滿1杯500cc的啤酒加高粱酒，吆喝起哄說「誰可以一口喝完，就拿走獎金2000元」。說時遲那時快，陳家老么拿起酒便往嘴裡灌，「一氣呵成」挑戰成功。

陳家老么喝完酒後伸手才將2張千元大鈔拿到面前，丁男竟惱羞成怒拿出打火機將鈔票燒毀，此舉引發陳不滿，雙方起爭執，最後還相約到村長家談判，不料，又是一言不和演變成肢體衝突，最後互控傷害鬧進派出所。

「燒鈔票打架！」警方受理雙方互控傷害，意外查出爭端竟是丁男燒鈔票，由於「毀損國幣」屬非告訴乃論，全案於是依《妨害國幣懲治條例》與《傷害》等罪送辦，後來，傷害部分雙方和解撤回告訴，但丁男燒鈔票的行為仍是依法不容，法官判罰他4000元。

(中時 )