興隆二區公宅7月起招租　租金比一區漲1成

興隆公共住宅一期二區將於6月完工，市府預計7月辦理招租作業，都發局今公布租金，比起一區每坪租金調漲50元。（北市都發局提供）

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安康市場改建而成興隆公共住宅一期二區預計6月竣工，北市府計畫7月辦理510戶招租，都發局今（27日）公布租金，相較一區每坪漲50元，都發局表示，租金訂定參考市價訂定，因此相同地段公宅，租金會因生活機能、市價而有所差異。

文山區興隆公宅一期二區為地下、地上11及22層建物，3樓以下作為身心障礙者日間服務會所、公辦民營老人日間照顧中心、公辦民營托嬰中心等社福機構，戶外公共空間也是亮點，設置景觀空橋、曬衣平台、農園等設施。

興隆公宅二區總計510戶，房型包含無隔間套房、一房、二房、三房型等，其中16坪一房型218戶最多，都發局昨公布每坪市價租金600元，市府85折優惠後為510元，以一房型計算，每月租金約9400元，比起一區同房型約貴800元。

對此，都發局長林洲民解釋，興隆公宅一區較鄰近捷運站、道路，市價比起離主幹道較遠的1區高，且一區與二區相隔3年，市價自然不同，一切依照市場機制，並以市價85折訂定租金，同時提供三階段租金補助，最少1700元、最多7700元。

此外，興隆公宅二區比照健康公宅，提供一般戶1成比例共35戶，辦理「青年創新回饋計畫」，預計5月辦理公告徵件，其餘將依比例提供安康平宅現住戶、原住民、一般戶申請。

(中時 )

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