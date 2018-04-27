西班牙法院重審輕判5性侵犯　怒火遍全國

2018年04月27日 17:16 中時 蔡致仁

西班牙5名男子2016年被控強暴一名18歲少女，分別判囚5至9年。法院於26日重審案件，改判5人較輕的性侵罪名。民眾得悉判決後震怒，全國多地有連場示威，佔領街頭及包圍法院，並高叫口號以示不滿。

該5名男子分別為29歲的普倫達（Jose Angel Prenda）、30歲的卡貝索略（Alfonso Jesus Cabezuelo）、29歲的格雷羅（Antonio Manuel Guerrero）、27歲的埃斯庫得羅（Jesus Escudero）及26歲的博薩（Angel Boza）；其中普倫達及卡貝索略為軍人，格雷羅則為警員。5人私下要好，並自組名為「Wolf Pack」的WhatsApp通訊群組，經常在內交流。

據原來的判決指出，18歲的受害人於2016年7月到潘普洛纳參與傳統節慶活動「聖弗明節」，清晨時分在入住的飯店大廳內被5人，其中一人更以手機拍下過程，可見眾人在興奮大笑。5人在完事後，搶走了受害人的手機，讓她無法聯絡家人及報警。受害人其後獨自跑到一個沙灘上痛哭，一對情侶發現後迅即報警。事件其後獲當地傳媒廣泛報道，引起極大迴響，更以「Wolf Pack」來形容5人。

法官未交代改判的原因，並下令5人須各自向受害人賠償5萬歐元，控辯雙方都可以到最高法院上訴。根據西班牙法律，性侵並不涉及暴力或親密行為，罪名遠比強暴輕。

西班牙各地民眾得悉5人獲改判較輕的性侵罪後，紛紛上街表達不滿，怒火遍及巴塞隆納、馬德里及塞維利亞。不少人批評法院這次的判決可恥，並高呼5人犯下強暴罪，而非性侵罪。馬德里則有大批民眾包圍司法部大樓抗議。

(中時 )