西班牙法院重審輕判5性侵犯　怒火遍全國

友善列印
中時

西班牙5名男子2016年被控強暴一名18歲少女，分別判囚5至9年。法院於26日重審案件，改判5人較輕的性侵罪名。民眾得悉判決後震怒，全國多地有連場示威，佔領街頭及包圍法院，並高叫口號以示不滿。

該5名男子分別為29歲的普倫達（Jose Angel Prenda）、30歲的卡貝索略（Alfonso Jesus Cabezuelo）、29歲的格雷羅（Antonio Manuel Guerrero）、27歲的埃斯庫得羅（Jesus Escudero）及26歲的博薩（Angel Boza）；其中普倫達及卡貝索略為軍人，格雷羅則為警員。5人私下要好，並自組名為「Wolf Pack」的WhatsApp通訊群組，經常在內交流。

據原來的判決指出，18歲的受害人於2016年7月到潘普洛纳參與傳統節慶活動「聖弗明節」，清晨時分在入住的飯店大廳內被5人，其中一人更以手機拍下過程，可見眾人在興奮大笑。5人在完事後，搶走了受害人的手機，讓她無法聯絡家人及報警。受害人其後獨自跑到一個沙灘上痛哭，一對情侶發現後迅即報警。事件其後獲當地傳媒廣泛報道，引起極大迴響，更以「Wolf Pack」來形容5人。

法官未交代改判的原因，並下令5人須各自向受害人賠償5萬歐元，控辯雙方都可以到最高法院上訴。根據西班牙法律，性侵並不涉及暴力或親密行為，罪名遠比強暴輕。

西班牙各地民眾得悉5人獲改判較輕的性侵罪後，紛紛上街表達不滿，怒火遍及巴塞隆納、馬德里及塞維利亞。不少人批評法院這次的判決可恥，並高呼5人犯下強暴罪，而非性侵罪。馬德里則有大批民眾包圍司法部大樓抗議。

(中時 )

拼歷史定位 從南韓角度看文金峰… 揭秘金與正！職稱證實為北韓宣傳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。