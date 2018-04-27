彰縣舊社國小自治鄉長選舉 精神值得大人來學習

彰化縣舊社國小自治鄉選舉，候選人發表政見尋求支持。（鐘武達攝）

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舊社國小校長林畯城與3名自治鄉長候選人。（鐘武達攝）
舊社國小自治鄉長選舉，還印製有選舉公報。（鐘武達攝）

2018選戰尚未開打，彰化縣舊社國小自治鄉長選舉已經登場，3名候選人的競選團隊連日透過政見發表、演出話劇爭取認同與支持，戰況激烈，但大家還是堅持互不謾罵的民主風度與精神，有家長還說「小朋友的選舉，反而值得大人來學習」。

校長林畯城表示，為落實民主法治教育並培養21世紀新公民，舊社國小每學年4月都會規畫自治鄉選舉，活動由5年級各班推舉候選人，必須撰寫政見、推派選務人員講習、舉行政見發表，而且還印選舉公報，5月2日正式投票。

3名候選人2女1男蕭文苓、蕭雅心與黃義展，競選期間他們與校長、主任座談交流，還要到各班級宣揚政見，為了吸引「選民」青睞，各自的競選團也會動員拜票，甚至下課時間透過話劇演出，傳達競選理念。

蕭雅心說，成為候選人的那一刻，覺得榮幸與驕傲，過程中，同學都放下手邊工作幫忙完成政見發表，讓她感受責任又加重。

「好不好啊！」3名候選人每天都積極爭取選票支持，政見發表會，也像大人般會「開支票」，不過，有的學生認為其中部分政見的實現機會渺茫，也會當場吐槽高喊「不可能」。

林畯城表示，針對歷年的自治鄉選舉訪查發現，大部分「選民」都是以政見內容作為投票參考，其次才是候選人的「人緣」好不好！

有趣的是，不少6年級的小朋友說，因為要畢業了享受不到候選人端出的牛肉，「有點不想去投票」！

(中時 )

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