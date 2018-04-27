報稅季到！國稅局推多項新制

2018年04月27日 17:15 中時 柯宗緯

5月報稅季到來，今年綜合所得稅結算申報祭出「小確幸」，配合物價指數上漲，調高免稅額、退職所得及課稅級距。另新增多項租稅優惠，像是愛心房東出租弱勢家庭，免稅額度以1萬為限；並首度配合行動支付繳稅，民眾若想在第一批退稅可多利用網路申報。

高雄國稅局統計，去年所得稅申報件數為70萬件，年增約9千件，6成使用網路試算、3成5則是稅額試算。若民眾想搶在第一批7月31日退稅，多加利用網路申報、稅額試算則透過網路及撥打免付費電話；另兩批退稅時程則為10月31日及明年1月18日。

今年報稅有多項新制，高雄國稅局長洪吉山指出，房東出租房子給弱勢家庭，或自有房屋供社會住宅使用，每月租金收入免稅額度以1萬元為限，供社宅使用費用率則提高為60％。而稅額試算服務則新增QR-Code回覆確認作業。

洪吉山提到，免稅額、退職所得及課稅級距金額，上次調整年對已是102年度，106年度適用的平均消費者物價指數相較當年上漲3％，因此依規定予以調整；其中個人免稅額從8.3萬提高到8.8萬，為民眾省下一點荷包。

今年申報從5月1日至31日，國稅局與時俱進推出e化繳稅，除信用卡繳稅外，更首度推行動支付，可透過台灣Pay等APP或是8大公股銀行行動網銀繳稅。高雄國稅局也鼓勵網路申報或採取稅額試算服務，可抽筆電、iPad平板、空氣清淨機、數位相機等164項好禮。

(中時 )