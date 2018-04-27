整治大武崙溪 第一階段瓶頸段改善5月底完工

第十河川局表示，今年5月底前會完成大武崙溪河道瓶頸拓寬工程。立委蔡適應也要求十河局，趕在梅雨防汛季節前完工，不讓淹水事件重演。（李其樺翻攝）

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第十河川局表示，今年5月底前會完成大武崙溪河道瓶頸拓寬工程。立委蔡適應也要求十河局，趕在梅雨防汛季節前完工，不讓淹水事件重演。（李其樺翻攝）

去年62水災造成基隆市大武崙溪氾濫釀災，立委蔡適應、水利署第十河川局協助基隆市政府爭取前瞻建設經費15億元，針對大武崙溪進行短、中、長期整治計畫，第十河川局表示，今年5月底前會完成大武崙溪河道瓶頸拓寬工程。立委蔡適應也要求十河局，趕在梅雨防汛季節前完工，不讓淹水事件重演。

水利署第十河川局長曾鈞敏表示，大武崙溪去年淹水後，總統及行政院長皆在最短的時間內到現場勘災，並指示水利署全力協助基隆市政府在「前瞻基礎建設計畫」爭取經費整治大武崙溪。水利署協同基隆市政府擬定了各項治水策略，並與當地民眾反覆溝通，最終定案以短期束洪與導洪、中期滯洪、長期分洪方式分期治理。

曾鈞敏指出，短期計畫先投入前瞻經費1.23億元，十河局將在基隆市消防局所在的大武崙溪中游河段約200公尺，施作河道瓶頸拓寬工程，將原有河道由10到11米，拓寬為15米，將在今年5月底前完成。另外，在大武崙工業區施作小型滯洪池，同時基隆市府也配合施作堤後排水改善與護岸加高工程。

曾鈞敏進一步表示，短期工程預計年底前完成，中期工程將在情人湖和棒球場施作滯洪池、大武崙工業區設雨水下水道箱涵，以及在安樂五橋和武嶺橋進行河道瓶頸改善。長期改善工程將在大武崙溪上游施作截水道，將水排放到外木山海域，總工程預定在2024年完成。

立委蔡適應表示，5、6月梅雨季節將至，希望十河局能趕在防汛季做好河道瓶頸拓寬改善工程，讓大武崙溪中下游居民生命財產獲得保障。

(中時 )

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