女兒初選落敗又爆唯一節目不保 余天苦笑揭「拍桌小英」內幕…

女兒初選才落敗，余天又傳唯一主持節目將停播。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
余筱萍萬華區市議員初選敗給小英栽培的吳沛憶。(本報系資料照)

演藝圈大哥余天對民進黨鞠躬盡瘁，不僅常為黨內選舉活動免費義演，連選上新北市黨部主委仍不支薪。然而即便民進黨完全執政，余天處境仍坎坷，女兒余筱萍參選市議員，初選落敗，還敗給號稱是「小英栽培」的吳沛憶，現在又傳出連唯一主持華視節目也不保，《天生王牌》將停播。對於一連串不順遂，余天雖有委屈，但也只能吞下，苦笑回應媒體：「怎麼辦呢？也沒地方發洩啊。」

余天日前接受壹週刊訪問，還原「向蔡英文拍桌」內幕，他委屈表示當初只是向總統確認吳憶沛打著她栽培的名號參選，是否有這件事？原因只是想若真的有此事，他可以協調讓女兒去選別區，避免黨內互打問題。

余天也坦承那時候因為秘書長一直向他解釋，讓從頭到尾都知道狀況的他一時氣憤，才火大回嗆對方：「我說的就是你！」未料他當天才踏出中常會不久，就有媒體打來問他向小英拍桌的事。

此外，余天也透露當初女兒初選落敗，行政院長賴清德還打電話來關心詢問：「怎麼會這樣？本來可以上的。」那為何余筱萍還會落敗？余天笑答「這不好講」。

余天對民進黨堪稱真心換絕情，他經常為民進黨參選人免費輔選，當年立委落選後，民進黨還認為他輔選有功，曾答應要將他名列不分區立委名單，未料蔡英文卻在思考後，將余天排入不安全名單中，讓余天乾脆要綠營拿掉他名字，他不要了！

(中時電子報)

野生王菲獨現身！目睹摘墨鏡瞬間… 咘咘累到睡癱 賈靜雯夫妻合體驚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。