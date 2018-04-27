女兒初選落敗又爆唯一節目不保 余天苦笑揭「拍桌小英」內幕…

2018年04月27日 17:10 中時電子報 吳玫穎

余筱萍萬華區市議員初選敗給小英栽培的吳沛憶。(本報系資料照)

演藝圈大哥余天對民進黨鞠躬盡瘁，不僅常為黨內選舉活動免費義演，連選上新北市黨部主委仍不支薪。然而即便民進黨完全執政，余天處境仍坎坷，女兒余筱萍參選市議員，初選落敗，還敗給號稱是「小英栽培」的吳沛憶，現在又傳出連唯一主持華視節目也不保，《天生王牌》將停播。對於一連串不順遂，余天雖有委屈，但也只能吞下，苦笑回應媒體：「怎麼辦呢？也沒地方發洩啊。」

余天日前接受壹週刊訪問，還原「向蔡英文拍桌」內幕，他委屈表示當初只是向總統確認吳憶沛打著她栽培的名號參選，是否有這件事？原因只是想若真的有此事，他可以協調讓女兒去選別區，避免黨內互打問題。

余天也坦承那時候因為秘書長一直向他解釋，讓從頭到尾都知道狀況的他一時氣憤，才火大回嗆對方：「我說的就是你！」未料他當天才踏出中常會不久，就有媒體打來問他向小英拍桌的事。

此外，余天也透露當初女兒初選落敗，行政院長賴清德還打電話來關心詢問：「怎麼會這樣？本來可以上的。」那為何余筱萍還會落敗？余天笑答「這不好講」。

余天對民進黨堪稱真心換絕情，他經常為民進黨參選人免費輔選，當年立委落選後，民進黨還認為他輔選有功，曾答應要將他名列不分區立委名單，未料蔡英文卻在思考後，將余天排入不安全名單中，讓余天乾脆要綠營拿掉他名字，他不要了！

(中時電子報)