南鐵地下化 東區3樓半透天厝徵收只值120萬惹議

2018年04月27日 17:18 中時 曹婷婷

交通部鐵路改建工程局27日在東區召開鐵路地下化工程用地徵收前協議價購會議，近百名居民與會。(曹婷婷攝)

鐵工局27日於東區召開協議價購會議，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉率眾到場抗議，政大教授徐世榮（右二）也現身聲援。（曹婷婷攝）

台南鐵路地下化工程最關鍵、沿線北區、東區住戶協議價購正式啟動，東區27日一連舉行2場協議夾購會議，房子遭徵收的東區市民胡慧泰出示衛民街3樓半透天厝連同土地竟被查估只值629萬，房子120萬、40坪土地509萬，他反問為何一棟透天厝才賠償120萬？估價依據為何？鐵工局無法回應，胡慧泰抨擊，「協議價購應是政府和拆遷戶協商，達成徵收價格共識，不是政府自訂價格要我們接受。」

台南鐵路地下化工程行政程序進入最後階段，交通部鐵路改建工程局4月27日、5月1日陸續在東區召開4場鐵路地下化工程用地徵收前協議價購會議，近百名居民與會，昨天一連召開2場，北區唯一1場協議價購會訂於5月11日。過去6年來，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉幾乎場場抗議，政大教授徐世榮也現身聲援，他舉鴻海在美國設廠，以高於市價7到10倍買人家土地，台灣政府徵地卻是自訂市價、欺壓百姓。

家住東區衛民街的胡慧泰說，3年前，台南市政府說他家土地1坪值12.9萬，體恤民情，願以15.6萬元徵收，經過這幾年抗議後，才提高到31.2萬。他說，自家前後鄰居土地交易價格目前是162萬，國稅局標售一塊土地價碼也約近百萬元，「今天你硬搶我的土地，1坪31萬我不賣，要買就拿100萬來。」這番發言隨即引來拆遷戶叫好。

主持會議的鐵工局規畫組副組長施文雄等人被問得啞口無言，面對拆遷戶提出的1坪百萬徵收價格，坦言「無法作主」，拆遷戶也轟「無法作主，就不要開會。」

(中時 )